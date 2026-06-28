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Avtor:
STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
21.39

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek
atletika Lina Hribar

Nedelja, 28. 6. 2026, 21.39

45 minut

Poznanj, miting srebrne serije Svetovne atletike

Lina Hribar peta v teku na 200 m na Poljskem

Avtor:
STA

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Lina Hribar | Lina Hribar je v poljskem Poznanju v teku na 200 m zasedla peto mesto s 23,60 sekunde. | Foto Aleš Fevžer

Lina Hribar je v poljskem Poznanju v teku na 200 m zasedla peto mesto s 23,60 sekunde.

Foto: Aleš Fevžer

Lina Hribar, atletinja ljubljanskega Žaka, je na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v poljskem Poznanju v teku na 200 m zasedla peto mesto s 23,60 sekunde. Zmagala je Nemka Talea Prepens s 23,18.

Hribar, za Zalo Istenič druga najhitrejša Slovenka v sezoni, je za dobre tri desetinke zaostala za osebnim rekordom (23,29), ki ga je letos nekajkrat izboljšala.

"Tik pred začetkom tekmovanja so čas za prijavnico prestavili 20 minut pred prvotno načrtovanim. Spremembo sem med ogrevanjem spregledala, ker sem to opravila nekoliko stran v senci. Tako nisem uspela narediti dovolj stopnjevanj in tekov v sprintaricah. Izziv je bilo tudi tekmovati na 40 stopinjah Celzija. S časom nisem najbolj zadovoljna, pozna se tudi, da tekmujem skoraj vsak teden. Poseben občutek je bil tudi startati ob atletinjah, med katerimi so imele vsaj štiri tatuje petih olimpijskih krogov, take tekme jemljem kot darilo," je pojasnila Hribar, edina slovenska predstavnica na tekmi.

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