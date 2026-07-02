Italijanski sprinter Marcell Jacobs je na stezi v Avstriji na atletskem mitingu v Železnem kljub neidealnim razmeram praktično letel. Doslej je bil od njega na 100 metrov hitrejši le sloviti Jamajčan Usain Bolt.

Olimpijski prvak Marcell Jacobs je dosegel tretji najboljši čas v teku na 100 metrov v zgodovini atletike - čeprav ob premočnem vetru v hrbet.

Italijan, ki je leta 2021 na igrah v Tokiu osvojil zlato, je v avstrijskem Železnem tekel 9,67 sekunde. Hitrost vetra v hrbet je v sredo zvečer znašala 4,1 metra na sekundo, medtem ko največja dovoljena hitrost za veljaven rezultat - in s tem za priznanje rekordov - znaša le dva metra na sekundo.

Edini, ki je doslej tekel hitreje od Jacobsa, je bil jamajški zvezdnik Bolt, ki je svoj dosežek zabeležil v pogojih z dovoljeno hitrostjo vetra.

Boltov svetovni rekord s svetovnega prvenstva leta 2009 v Berlinu znaša 9,58 sekunde, leta 2012 pa je zdaj že upokojeni sprinter v Londonu osvojil olimpijsko zlato s časom 9,63 sekunde.

"Slišal sem, da je steza tukaj v Železnem zelo hitra. Zdaj pa sem se na lastne oči prepričal, da je ena najhitrejših na svetu," je za krovno avstrijsko atletsko zvezo po mitingu dejal Jacobs.

Enaintridesetletnik si je za cilj postavil naslov na evropskem prvenstvu v Birminghamu sredi avgusta. "Moja forma je dobra in sem na pravi poti," je še povedal Jacobs.

Na tekmi sta nastopili tudi dve Slovenki. Zala Istenič je v finalu na 100 m tekla 11,25 (ob vetru +3,7 m/s) in zasedla šesto mesto, Joni Tomičič Prezelj pa 11,63 (+2,8).

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