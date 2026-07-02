Kristjan Čeh se vrača na prizorišče, kjer je osvojil svetovni naslov

Kristjan Čeh se v nedeljo vrača na prizorišče, kjer je leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka v metu diska. V Eugenu v ZDA bo namreč v petek in soboto potekala atletska diamantna liga, edina pred finalom z dvodnevnim programom. Glede na srednjeevropski čas bo vseeno vse skupaj potekalo en dan, v noči na soboto in v soboto pozno zvečer.

Kristjan Čeh, ki bo prihodnji mesec v britanskem Birminghamu branil naslov evropskega prvaka, bo kot edini slovenski predstavnik tekmovanje začel ob 21.50 po srednjeevropskem času. Nastopil bo štiri dni po tekmi v Novem mestu, kjer z 68,47 metra popravil rekord stadiona. "Če sem na slab dan, nisem se počutil najboljše, in ne v najboljših pogojih presegel 68 m, je to res zelo dobro," je pojasnil Čeh, ki ga pred pripravami na EP 8. julija čaka še tekma v Karlstadu na Švedskem.

Foto: Jure Banfi Čeh vodi v seštevku diamantne lige, s prav tako po 14 točkami mu sledita v tesnem obračunu trikratni svetovni prvak in olimpijski zmagovalec 2021 Daniel Stahl iz Švedske ter Avstralec Mathew Denny, bronast na olimpijskih igrah pred dvema letoma. Z osmimi točkam točkami je četrti aktualni olimpijski zmagovalec Roje Stona iz Jamajke. S po šestimi sta na petem in šestem mestu Sam Mattis iz ZDA in Britanec Lawrence Okoye. Slednji je osvojil bron na evropskem prvenstvu leta 2022. Na Hayward Fieldu bo nastopil tudi svetovni rekorder iz Litve Mykolas Alekna.

"To bo pomembna tekma, nastopil bom v želji, da premagal Alekno na njegovem terenu. Študira namreč na tamkajšnji univerzi Oregon. Vsi najboljši bodo prišli na diamantno ligo, kot vedno. Bo zanimiva tekma. Glavna v tem letu pa bo na EP v Birminghamu. Tam sem z 71,27 m prvič vrgel čez 71 m. Stadion poznam, lani pa so spremenili krog za izmet in, kot slišim, ni najboljši. Bom moral malo nastop prilagoditi," je napovedal Čeh.

Na mitingu ne bo Tine Šutej

V skoku s palico ne bo Tine Šutej, ki se je kot tudi večina Evropejk izognila dolgemu potovanju v ZDA in bo nastopila petega julija na močnem mitingu v Atenah. Med osmimi najboljšimi tekmovalkami ZDA bo le še Francozinja Marie-Julie Bonnin, lanska svetovna dvoranska prvakinja in prav tako lani bronasta na dvoranskem EP.

Sicer bo dogodek postregel s številnimi zvezdniki, tekmovala bo tudi dvakratna zaporedna olimpijska zmagovalka v metu diska, domačinka Valerie Sion, lani prva tudi na SP v Tokiu. Na tekmi bosta tudi prva na 400 m na OI v Parizu, Marileidy Paulino iz Dominikanske republike, tudi svetovna prvakinja leta 2023, ter olimpijski zmagovalec Ethan Katzberg iz Kanade, ki je lani v Tokiu ubranil naslov svetovnega prvaka v metu kladiva.