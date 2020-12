Za oblast preko Počivalškovega trupla

Karl Erjavec z opozicijskimi voditelji nadaljuje koline. Stranko DeSUS je spravil iz vladne koalicije. Minister za zdravje Tomaž Gantar je sredi hude zdravstvene krize zaradi tega zapustil vlado. Že drugo. Poslanci DeSUS pa se odločajo, kaj bi. Glavni cilj brutalnega napada opozicije bo zdaj Zdravko Počivalšek s SMC. Proti njemu bodo uporabili vse sile, ki jih imajo v medijih in paradržavnih institucijah. Brez glasov vsaj dela poslancev SMC vlade ne morejo vreči in povzročiti politične nestabilnosti. Kar je prvi cilj.

Zaradi odhoda DeSUSa z Erjavcem sedanja koalicija in vlada še ni izgubila večine v državnem zboru. Razmerja moči je vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat po Erjavčevih "kolinah" v DeSUS opisal tako: "Imamo še vedno 47 glasov. Morda še kaj več. Smo pa v položaju, ko zdravstveno osebje dejansko dobesedno pregoreva. Ko se bori za človeška življenja. Smo v izjemno težki situaciji. In najbrž edini na svetu, kjer nekateri posamezniki hočejo priti na oblast dobesedno preko človeških trupel."

Laži o krivdi za smrti

Ocena odseva kruto realnost bridkega političnega spopada. Že v prvem valu epidemije je opozicija v parlamentu in na javni televiziji zdravnike in zdravstvene oblasti obtoževala, da so delali spiske smrti in namerno morili starostnike po domovih za starejše. Kar je bila podla propagandna laž. Povrhu tudi proti ministru za zdravje Tomažu Gantarju (DeSUS), ki je zdaj odstopil. Na vso moč so že takrat udarili tudi po šefu SMC Zdravku Počivalšku, ki je v nemogočih razmerah, ko je epidemija prvič prizadela ves zahodni svet, pomagal povsem prazna skladišča napolniti z zaščitnimi sredstvi in medicinsko opremo, da ljudje ne bi umirali.

Težave in številni zapleti pri teh nabavah so bili v številnih državah, ki takrat niso menjavale vlad. Le pri nas pa ob tem uspešnem reševanju življenj iz opozicije še kar "brusijo nože" proti Počivalšku, zaradi česar se s temi nabavami v povsem izjemnih časih, ki se skoraj ne morejo ponoviti, ukvarjajo na KPK, na računskem sodišču in še kje.

Zgodbe o krivdi za smrti, da bi zrušili vlado, slišimo tudi v drugem valu, ki je našo državo in celoten Balkan zadel veliko močneje kot prvi val. Visoko število odkritih okužb se je pri nas zadnji teden le začelo resneje nižati. Ukrepi so prijeli. Nismo več povsem na vrhu Evrope. A še vedno imamo več kot dvakrat toliko povprečno odkritih okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih dveh tednih kot Nemčija, ki je v Evropi med boljšimi državami. Zaradi česar tam lahko živijo nekoliko bolj odprto. Veliko pa ne.

Mi moramo biti pa še naprej skrajno previdni.

V takšnem položaju poskuša opozicija zrušiti vlado, da bi z Erjavcem kot enim največjih poražencev zadnjih parlamentarnih volitev sestavljala novo.

Poslanec Robert Polnar, ki se mu v DeSUS najbolj upira, je projekt opisal tako: "Suhoparni vodja, ki bi komajda mogel zmotivirati žabo, da skoči v vodo, okoli njega pa cela galerija brezupno enoličnih javnih profilov, ki so kar naprej v nekakšni specialni vojni proti samim sebi."

V ozadju so igralci večjega kalibra od Erjavca

A pri tej čustveni oceni, po hudih konfliktih v DeSUS, je dobro biti previden. Za Erjavcem in opozicijskimi Kul prvaki so namreč večji igralci, katerih namen je verjetno izsiliti predčasne volitve, kar je Šarec že poskušal doseči že z odstopom prejšnje vlade v začetku leta. A mu je projekt propadel. Po Jožetu P. Damijanu in Karlu Erjavcu se za cilje teh pravih igralcev lahko pojavil tudi še nov "mesija".

Je pa Erjavec nadaljevanje trenda, ki ga je začel že Šarec, in sicer prevzemanje vladanja mimo volje volivcev. Za mandatarja je bil Šarec izvoljen z daleč najmanj volivci v zgodovini države. Erjavec bi ga izrinil kot neslavnega rekorderja. Po Janezu Drnovšku, ki je v zadnjih dveh desetletjih zavladal z največ, kar 390.306 glasovi volivcev za LDS, je Šarec oblast prevzel z vsega 111.299 glasovi za LMŠ, ko je bilo za Janševo SDS 219.415 volivcev. Za DeSUS Karla Erjavca, ki se poskuša zdaj zavihteti na vrh oblasti, pa le 43.129 volivcev. Za Erjavca v Tržiču vsega 394. Povrhu je zadnje plačilo Erjavec ta mesec prejel iz vlade kot bivši minister Šarčeve vlade, ki je odstopila, ker si že od marca nikakor ne more najti službe.

Vrnitev lahko Erjavcu uspe le, če opozicija "ubije" Zdravka Počivalška, ki je bil kot kandidat na volitvah krepko uspešnejši od Erjavca in je bil z najboljšim rezultatom v SMC tudi gladko izvoljen za poslanca.

Zelo verjetno je bilo del scenarija uničevanja Počivalška že sporočilo komisije za preprečevanje korupcije ta teden, da bodo preverili ravnanje 21 oseb v povezavi z nakupi zaščitne opreme v prvem valu epidemije, med njimi tudi Počivalška in političnega aktivista proti sedanji vladi, ki je bil nekoč vodja splošne službe na blagovnih rezervah, Ivana Galeta.

Predsednik Levice Luke Mesec se je takoj odzval, da upa, da bo "sporočilo" KPK prepričalo del poslancev SMC k izstopu iz koalicije.

Takšnih "sporočil" bo še vrsta. Ognjemet se začenja in dilema je, koliko bo za diskreditacije Počivalška zlorabljeno tudi računsko sodišče, katerega šef Tomaž Vesel se je aprila srečal s prej omenjenim Galetom, ki mu je takrat poskušal v varovanje predati, kot je sam pozneje povedal, "obremenilno dokumentacijo". Proti Počivalšku.

To srečanje je bilo 16 aprila, h Galetu sta prišla Vesel in njegov svetovalec Borut Smrdel. Po trditvah Galeta je na pogovoru želel izvedeti, ali lahko zavod posreduje vso dokumentacijo na računsko sodišče v obravnavo ali jo tam shrani. "Ko pa sem omenil, da želim posredovati dokumentacijo tudi organom pregona, pa g. Vesel tej opciji takrat ni bil naklonjen, predvsem zato, ker se je država znašla v težki situaciji in bi lahko razkritja povzročila vladno krizo," je dogajanje opisal Gale.

Tomaž Vesel najprej o tem pogovoru javno ni bil pripravljen govoriti, mi ga pa je, ko sem ga poklical, spomladi potrdil in pojasnil, da bi naj ne šlo za nič političnega, le za običajna svetovanja državni upravi, kako ravnati.

Pozneje je za javno TVS povedal, da se ne spomni, da bi mu Gale ponujal obremenilno dokumentacijo. Zgodba je dvignila precej prahu, ker so opozicijski mediji takrat možnost mandatarstva pripisovali šefu UEFE Aleksandru Čeferinu, s katerim Vesel sodeluje pri nadzoru nogometnih finančnih poslov.

Bo šel Vesel po poti Šoltesa?

K previdnosti, ko gre za nepristranskost vodenja računskega sodišča, pa silijo izkušnje. Pred Veselom je bil na vrhu Igor Šoltes, ki je tja prišel iz LDS, po koncu vodenja računskega sodišča pa je bil izvoljen za liberalnega evropskega poslanca. Nazadnje pa mu je delo direktorja Uradnega lista urejala LMŠ Marjana Šarca.

Iz obdobja, ko je računsko sodišče vodil Šoltes, se spomnimo poziva premierju Borutu Pahorju, da naj odstavi ministra Karla Erjavca zaradi slabega urejanja področja odvažanja smeti, ki je bil začetek razpadanja tiste vlade.

Pri srečanju Vesela in Galeta je zanimiva dodatna podrobnost, ker se je pokazalo, da je prav na tisti dan, ko bi naj Vesel svetoval, kako poslej bolj pravilno delati, Gale podpisal naročilnico, s katero se ukvarjajo tudi organi pregona, težko 96.104 evrov, s katero je iz Kitajske Interevropi naročil prevoz v Slovenijo ventilatorjev Belavista. Dostaviti bi jih morali v nekaj dneh.

A ti respiratorji so bili takrat že nekaj časa v Sloveniji, kaže dokumentacija, po kateri je bil Gale pozneje odpuščen. Podobno nenavadno pa je, da so bile za nakupe prej podpisane kar tri različne pogodbe. Tako:

Zdi se, da je bila prva pogodba podpisana za pridobitev denarja na banki, druga za soglasje vlade. Po obeh je bil uvoznik Gorenje (Hinsense), ki bi moral naprave dostaviti Zavodu za blagovne rezerve na način, kot ga za zapleteno medicinsko opremo posebej določa zakon. Po tretji pogodbi je bil nakup izveden brez Gorenja neposredno iz Kitajske. Z Galetovo naročilnico. In mimo zakonskih pravil, zaradi česar je bila raba teh respiratorjev pozneje dalj časa prepovedana.

Gale je pozneje trdil, da so naročilnice za nazaj bile nekaj običajnega.

Interesi Golobiča, Petriča, Jankoviča, Rigelnika ...

Bolj kot s pogodbami in naročilnicami, ki jih je podpisoval, se je Gale takrat, tako kaže, ukvarjal z zbiranjem obremenilne dokumentacije proti Počivalšku in vladi, ki jo je poskušal predati Veselu.

Ali bo zdaj računsko sodišče tudi zlorabljeno za rušenje Počivalška in vlade po scenariju, v katerem je Gale majhen igralec, pravi pa morda Gregor Golobič, Zoran Janković, Stojan Petrič in še večji kalibri, se bo hitro pokazalo, če se bodo v prihodnjih dneh v medijih pojavil "obremenilni material". Opozicija ima tam močne propagandne zvočnike.

Nobenih iluzij ne smemo imeti, brezsramne zlorabe, ko gre za vladanje državi, so običajne in odločajo o padcih vlad. Kot propagandni vzvod za padec druge vlade Janeza Janše je bila uporabljena komisija za preprečevanje korupcije, kamor so z leve nastavili nekdanjega namestnika notranje ministrice in predsednice LDS Katarine Kresal Gorana Klemenčiča. Klemenčič je objavil poročilo o premoženjskem stanju premiera Janše, ne da bi ga pred objavo seznanil z ugotovitvami in mu omogočil možnost odgovoriti. Obrambe torej. Enako je ravnal pri Zoranu Jankoviću, kjer pa poročilo predvidljivo ni imelo resnih posledic.

Da je Klemenčič ravnal mimo zakona, da bi dosegel politične cilje, je bilo takoj jasno in to je pozneje ugotovilo tudi vrhovno sodišče. A zgodovine to ni spremenilo. Goljufi so bili pozneje celo nagrajeni.

Največji mediji pa so blagohotno spregledali politično zlorabo KPK.

Diskreditiranje je bilo uspešno: vlada je padla. Na oblast je prišla Alenka Bratušek iz stranke Zorana Jankovića in s pol milijarde takoj sanirala dolgove za bančni trg obrobne Probanke in Factor Banke, ki sta bili pomembni za domače tajkune, saj veste Rigelnika, Petriča, Jankovića in podobne, pozneje pa je s podržavljanjem milijarde upravičenj delničarjev in obvezničarjev in s posojili iz tujine reševala še druge res pomembne banke. Posledica je bila prodaja vrste podjetij. Tudi Mercatorja zbankrotiranemu hrvaškemu tajkunu, za katerim so bile ruske banke.

Spori o podržavljanju lastnine v delnicah in obveznicah, kakršnega v drugih državah ni bilo, še potekajo in lahko davkoplačevalce še stanejo milijarde. Preveč obširne policijske zaplembe na Banki Slovenije v času vlade Mira Cerarja, kjer so politične odločitve kriminalisti pozneje preiskovali, pa so razlog, da smo se zadnji teden osramotili še s porazom pred evropskim sodiščem, ker arhivov evropske centralne banke policija ne sme kar zaplenjati, da bi ugotovila, kaj je počela Alenka Bratušek s PS Zorana Jankovića in partnerji.

Na računskem sodišču so nam potrdili, da pripravljajo osnutek ugotovitev o nadzoru ravnanja Zavoda za blagovne rezerv in drugih pri spomladanskih nabavah zaščitnih sredstev in respiratorjev. Prava preverjanja se po tem šele začnejo. Če bo scuraljalo med postopkom, gre za zlorabo. Skoraj že običajno.

A kot za KPK tudi za računsko sodišče velja, da celo, ko izpelje celoten postopek, tam ne odločajo o krivdi nikogar. To lahko le sodniki.

Tam se dokazuje krivdo. In ne v medijih. A v številnih medijih radi pomagajo v podtikanjih spretno oblikovanih obtožb in diskreditacijah.

Preko trupel lastnih ljudi

Državna skladišča so bila, če se spomnimo, ko je prišla nova vlada, povsem prazna, mrzlično pa so takrat poskušale maske in respiratorje pridobiti svetovne velesile ter veliko bogatejše in vplivnejše države, kot je naša.

Položaj je bil nekoliko podoben času osamosvajanja. V prihodnjih dneh bomo praznovali 30 let od plebiscita, ko je nastajajoča država mrzlično nabavljala orožje, ker je večji del teritorialne obrambe orožje pred tem predal jugoslovanski vojski, ko je vlada Lojzeta Peterleta po prvih relativno svobodnih volitvah po desetletjih prevzemala oblast. .

Le manjši del strukture teritorialne obrambe, ki jo je obvladovala še Zveza komunistov (danes SD), se je predaji orožja Beogradu uprl.

Če orožja nova oblast po plebiscitu pred 30 leti ne bi zagotovila, bi bili ob predvidljivem poskusu jugoslovanske vojske, da uporno Slovenijo pokori s tanki in reaktivci, obsojenih na klečanje.

V tistih časih so izdajalci in kolaboranti, ki so delali za Beograd, pa tudi obveščevalci socialistične Jugoslavije, ki je razpadala, širili govorice o nedopustni trgovanju z orožjem, zlorabah oblasti in še vsem mogočem.

In to se ni končalo, ko smo dobili državo.

Še danes lahko poslušamo obtožbe čez Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Milana Kučana, Janeza Janšo in druge, ker so ravnali pametno in dobro za skupnost. Pozneje, ko smo državo že imeli, so pomagali tudi sosednjim državam, da so se ubranile, ko so bile v podobnem položaju kot prej mi. Kar je bilo tudi v interesu naše države.

Podobne obtožbe o "trgovanju" se zadnje mesece montirajo o izrednih časih, ko je državam strahovito primanjkovalo mask in respiratorjev.

To je ta umazana politika.

Ki gre preko trupel. Svojih lastnih ljudi. Trenutno je na vrsti Počivalšek.