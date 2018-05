Ljubljana turistično takso dvignila na maksimum. Kako je v drugih občinah?

Nova novela o turistični taksi

Najbolj so s polnjenjem blagajne na račun turistov pohiteli v prestolnici. Turistična taksa v Ljubljani od prvega maja dosega maksimalni znesek, to je 2,5 evra. Ta bo z novoletno uveljavitvijo promocijske takse znašala 3,13 evra. Po obiskanosti naj turistična občina Piran je sprejela sklep o skupnem dvigu takse na 2,5 evra.

V znesku je že predvidena promocijska taksa. Občinski svet je sklep v prvi obravnavi sprejel. Hkrati so izrazili željo, da bi se višina prilagajala časovnemu obdobju in vrsti prenočitve.

Občina Ankaran o dvigu še ne razmišlja. V občini Podčetrtek je v postopku sprejema dvig na dva evra, ki naj bi začel veljati s prvim julijem. Občina Bled predvideva povišanje na prvi majski seji, dvig načrtujejo tudi na občinskem svetu v Brežicah. Tudi v Kranjski Gori je v pripravi odlok o višji turistični taksi, a po njihovih zagotovilih ta ne bo dosegala maksimalnega zneska. Občina Izola bo o dvigu razpravljala na majski seji.

V občini Moravske Toplice se o dvigu dogovarjajo s primerljivi občinami, kot sta občini Lendava in Radenci. Želijo si zmernega in usklajenega dviga takse. Podoben dogovor poteka tudi med župani občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Razmišljajo o enotni taksi v dolini Soče, ki bi znašala okoli 1,6 evra.

Koliko večji izkupiček je pričakovati?

Občine morajo paziti, da z dvigom takse ne vplivajo preveč na končno ceno in s tem tudi konkurenčnost ponudbe. Potrebno bo tudi medobčinsko usklajevanje med občinami s podobno ponudbo. Glede na oceno ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se bo pri enaki strukturi in obsegu zavezancev za plačilo takse in nekem zmernem (dvig na povprečno dva evra) povišanju v Sloveniji nabralo dodatnih osem milijonov evrov. Prihodnje leto obvezna promocijska taksa naj bi prinesla še dodatne štiri milijone evrov.

Turistična taksa pri sosedih

V Avstriji se turistične takse razlikujejo med regijami. Njena prestolnica Dunaj ima turistično takso vezano na ceno prenočitve, in sicer znaša 3,2 odstotka njene cene. V madžarski prestolnici Budimpešta turistična taksa stane štiri odstotke cene prenočitve.

Na Hrvaškem je višina turistične takse odvisna od razreda, v katerega se turistični kraj uvršča. Maksimalna znaša osem kun oziroma 1,08 evra. Italija odločitev o uvedbi turistične takse prepušča posameznim občinam. Uvedla jo je dobra desetina občin, njena višina pa se med občinami razlikuje. V Benetkah, kjer je vezana na kategorijo nastanitve, ta v hotelu s petimi zvezdicami znaša pet evrov.

V letu 2017 rekorden izkupiček

V letu 2017 je Slovenija na račun turistične takse pobrala 13,5 milijona evrov, kar je 14,4 odstotka več kot leto prej. Rast pobranih sredstev gre v največji meri pripisati najvišji rasti števila prenočitev med EU-članicami in hkrati največjemu številu turističnih prenočitev v samostojni Sloveniji. Prvih šest občin je pobralo več kot polovico v Sloveniji pobrane turistične takse, medtem ko petina občin ni iztržila nič.

Kaj prinaša novi zakon o turistični taksi

Rok za sprejetje novih odlokov je 15 junij. Po novem zakonu lahko občine takso dvignejo na največ dva evra in pol, prihodek pa bo ostal občinam. Glede na trenutno vrednost, ki se giblje okoli 1,26 evra, lahko občine svojo takso praktično podvojijo. Zaradi uvedbe promocijske takse se bo z začetkom leta znesek povečal še za četrtino. Promocijska taksa se bo stekala v Slovensko turistično organizacijo, njen izključni namen pa bo promocija Slovenije v tujini.

Višja taksa naj bi bila namenjena izboljšanju konkurenčnosti posameznih destinacij, saj jo morajo občine vložiti v trženje in promocijo turizma, izboljšanje turistične ponudbe, izboljšanje infrastrukture in podobne s turizmom povezane dejavnosti. Porabo teh sredstev tako omejuje zakonska določba.

Novi zakon bo med drugim omogočal tudi večjo prilagodljivost višine turistične takse. Podobno kot je to urejeno v Italiji, bo njeno višino tudi pri nas občina lahko določila na podlagi raznih meril. Občine bodo lahko njeno višino spreminjale npr. na podlagi kategorije nastanitvenega objekta, se pravi bo ta v hotelih lahko višja kot v kampih.

Višino se bo lahko prilagodilo tudi glede na razvitost posameznega turističnega območja znotraj občine. Previsoke takse lahko odločilno vplivajo na končno ceno in s tem kakšnega turista tudi odženejo. Odgovornost je zdaj na občinah. Te bodo morale znati dobro oceniti, koliko turist lahko za ta znesek v njihovi občini dobi.