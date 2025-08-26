Mladi Dalmatinec zgradil hišo za najem in razkril stroške: Požrla mi je veliko denarja, ampak zdaj ...

Naložbe v turizem na Hrvaškem so najbolj priljubljena naložba, ne glede na to, ali gre za prenovo obstoječe nepremičnine ali nakup nove. Izkušnjo gradnje lastne počitniške hiše je na forumu Reddit delil mladi Dalmatinec. Razkril je vse stroške, ki jih je imel v času gradnje, in dobiček, ki ga bo, kot so napovedale agencije za najem, prejel na sezono.

Razkril je, da je na parceli v velikosti 1.200 kvadratnih metrov na območju med Zadrom in Omišem zgradil dve hiši, eno s 265 in drugo s 64 kvadratnimi metri ter 32 kvadratnih metrov velikim bazenom. Imel je proračun v višini 350 tisoč evrov, dejanski stroški pa so bili med 450 tisoč evri in pol milijona evrov. Gradil je tradicionalno, na gradbeno dovoljenje je čakal osem mesecev, gradnja pa je, kot je povedal, od temeljev do konca trajala 14 mesecev.

"Še preden sem začel kopati, mi je bilo jasno, da me bo vsaka malenkost, ki ni bila načrtovana, stala. In res, vsaka ponudba je kot kupčija – odvisno od tega, koga vprašaš in kakšen ima dan. Zato sem se tega lotil na staromoden način, vsaj tri do štiri ponudbe in šele nato odločitev. Preprosto ni druge poti, saj ko enkrat začneš delati, ni več poti nazaj – sprejmeš in plačaš," pojasni mladi Dalmatinec.

"To so nore številke, a takšen je trg"

"Ko zdaj pogledam izračun po postavkah, so to nore številke, pa vendar, takšen je trg. Tukaj je nekaj podrobnosti, ki sem jih izvedel skozi postopek: za mizarska dela sem odštel 19 tisoč evrov, za polaganje keramike, ploščic v kopalnicah in na bazenu 38 tisoč evrov, material za hidroizolacijo me je stal 3.500 evrov, delo sem opravil sam. Za barve sem odštel 600 do 700 evrov, barval sem sam. Za 14 vrat sem plačal 6.200 evrov. Ker sem jih kupil v Bosni in Hercegovini, so bila za polovico cenejša, kot bi bila pri nas," našteva Dalmatinec.

Za ureditev okolice, ki vključuje umetno travo, zasipanje, izgradnjo "plaže" (med teraso in bazenom) in betoniranje pločnika okoli hiše, je odštel 18 tisoč evrov, za tretjo podaljšano gradbeno fazo pa 127 tisoč evrov. "Tam ni veliko filozofije. To je srce gradnje in tam ne moreš preveč prihraniti, razen če si sam zidar, kar jaz nisem."

Fasada ga je stala 37 tisočakov, elektrika in vodovodne inštalacije skupaj skoraj 30 tisoč evrov, talno ogrevanje in klima pa 19 tisoč evrov.

Za pohištvo, kuhinje, omare je odštel 60 tisoč evrov, za pet televizij 5.400 evrov, za obzidje okoli hiše 17.500 evrov, za izkope, zasipanje in ostale "neumnosti" okoli 23 tisoč evrov, nadaljuje.

Za inženirje, arhitekta in dovoljenja je plačal od deset do 14 tisoč evrov.

Kopalniško pohištvo ga je stalo od osem do 11 tisoč evrov, omet 14 tisoč evrov, montažna bazena šest tisoč evrov, toplotna črpalka za bazen 4.300 evrov, streha 18.400 evrov za obe hiši, pločevinasta streha za obe hiši 4.800 evrov, je uporabnik podrobno predstavil svojo oceno stroškov.

"Nobeden od obrtnikov ni končal pravočasno"

"Verjetno sem še kaj pozabil. Ko sem vse zapisal, sem prišel do zaključka, da se pri gradnji hiše prihranki pogosto izkažejo za stroške. Kar na začetku plačaš manj, plačaš kasneje dvojno, ko razpade ali ko prenoviš. Skratka, hiša je požrla veliko denarja, živcev in časa, ampak zdaj, ko je končana in prihajajo gostje, se mi zdi, da je vse smiselno. Gradnja je bila zelo stresna, absolutno noben obrtnik ni končal pravočasno in bolj ali manj vsi so goljufali in poskušali zvišati ceno pri plačilu," je še povedal Dalmatinec.

Povedal je tudi, da sta bila z očetom na gradbišču vsak dan, od jutra do večera, približno osem mesecev. "Recimo, da sva z najinim delom po nekaterih skromnih izračunih prihranila med 40 in 55 tisoč evri. Mimogrede moram omeniti, da pomožni objekt ni popolnoma dokončan, torej je treba kupiti še vse pohištvo."

Koliko bo zaslužil na sezono?

Agencije za najem so ocenile, da bi moral biti dobiček med 43 in 52 tisoč evri neto na sezono, kar bi pomenilo, da se naložba povrne v približno devetih do 11 letih.

"Ali se bo to izpolnilo, pa bom še videl," je zaključil mladi podjetnik v turizmu.