Kam bomo Slovenci potovali med prvomajskimi prazniki?

Foto: Pixabay

Še dobra dva tedna nas ločita od dneva upora proti okupatorju, dela prostega dneva, ki letos priročno pride na petek. Najbolj iznajdljivi bodo v tednu, ki sledi, izkoristili še nekaj letnega dopusta in si zagotovili kar deset prostih dni. To pa je obdobje, ki že kliče po konkretnejših potovanjih.

Čas, ko si zaželimo prvega stika z morjem

Zanimalo nas je, kam bodo Slovenke in Slovenci letos mahnili na prvomajski oddih – so to obmorske destinacije, evropska mesta ali eksotične destinacije? V turističnih agencijah pravijo, da so povpraševanja zelo raznolika, vsekakor pa še vedno radi potujemo v bližnje obmorske kraje. "To je čas, ko si zaželimo prvega stika z morjem, zato se naši potniki radi odločijo za klubske programe, ki so blizu Sloveniji," so nam sporočili iz turistične agencije Kompas.

Med slovenskimi destinacijami v času prvomajskih praznikov prednjačijo zdravilišča in obmorski kraji. Foto: Pixabay

Več povpraševanja po madžarskih termah

Tudi v turistični agenciji Intelekta opažajo podobno. "Pri nas se ljudje najbolj zanimajo za terme in za destinacije, kjer se lahko že normalno kopajo v morju," je pojasnil direktor Intelekte Boris Farkaš. "Zelo se je povečalo povpraševanje po termah na Madžarskem, kjer sicer nastanitev stane približno enako kot v Sloveniji, so pa precej cenejše vse druge zunajpenzionske storitve," je pojasnil.

Farkaš je še dodal, da je "med destinacijami, kjer se je mogoče kopati v morju, daleč v ospredju Djerba, ki je preprosto dostopna z direktnim poletom iz Ljubljane, cenovno zelo ugodna in ima zagotovljeno sončno vreme ter toplo morje".

Med priljubljenimi oddaljenimi destinacijami v agencijah omenjajo Dubaj. Foto: Pixabay

Veliko zanimanja tudi za oddaljene kraje

Marsikdo se med prvomajskimi prazniki odloči tudi za potovanja v bolj oddaljene kraje, Jasmina Feguš iz Kompasa je izpostavila Maroko, Kubo, Dubaj in Abu Dabi, Namibijo, New York, Vietnam in Kambodžo, v turistični agenciji Palma izpostavljajo zahodno obalo ZDA in tako imenovani vzhodni trikotnik z obiskom Washingtona, Niagarskih slapov, Toronta in New Yorka, pa tudi Mehiko, Tajsko, Šrilanko in Maldive.

"Med preostalimi toplimi destinacijami prednjači Egipt, za katerega smo v času prvomajskih počitnic dodali še en polet," je naštela predstavnica agencije Palma Nena Kraševec Mišič.

Med destinacijami, ki doslej niso bile v ospredju, se je v ospredje med drugim prebila Romunija. Foto: Pixabay

Romunija, presenečenje letošnjega leta

Vse več pa je tudi povpraševanja po potovanjih na destinacije, ki do zdaj niso bile toliko v ospredju. V Palmi so tako opazili veliko zanimanja za njihove nove programe, ki vključujejo Armenijo in Gruzijo, kot presenečenje letošnjega leta pa izpostavljajo Romunijo. V Kompasu so medtem ob že omenjeni Gruziji opazili več zanimanja za Bordeaux in Normandijo ter Etiopijo.

Samo kopanje ni več dovolj

Med slovenskimi destinacijami medtem v času prvomajskih praznikov na vrhu priljubljenosti ostajajo zdravilišča in obmorski kraji, a samo bazen oziroma morje nista več dovolj. "Goste zanimajo predvsem destinacije, ki ponujajo dodatne aktivnosti in storitve, od centrov dobrega počutja do družinske animacije in možnosti za aktivno preživljanje prostega časa," so pojasnili v Kompasu.