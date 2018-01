Turizem, ki v Sloveniji privablja vse več ljudi #video

[video: 67367 / ]

Ena izmed turističnih kmetij, ki je prva ponujala gostom pravo medeno izkušnjo, je tudi Čebelji gradič na Goričkem. Herman Kisilak na 2 in pol hektarja velikem posestvu Čebeljega gradiča goste sprejema že 15 let. Prihajajo predvsem Slovenci, a tudi številni tuji turisti. "Prihajajo Nizozemci, Švedi, Skandinavci, Avstrijci, Nemci, vse to je pri nas," je povedal.

Spoznavanje čebeljega sveta

Čebelji svet spoznavajo na vsej kmetiji, predvsem pa pri čebelnjaku, kjer tudi v zimskem času ob sončnem vremenu čebele pridno delajo. V samem čebelnjaku gostje podrobneje spoznajo, kako nastaja med, in se predajajo apiterapiji. "Veliko naših gostov se uleže tukaj in v tem uživa. Tukaj zaspijo tudi z malimi otroki, z dojenčki. Poleti pa po čebelnjaku čudovito diši, seveda po sorti medu, po cvetlici, ki cveti," je razložil čebelar.

Gostje lahko doživijo medene dneve

V "indašnjem kotu" je na ogled stara čebelarska oprema, ki govori o večstoletni tradiciji čebelarstva pri nas. Med pa goste spremlja tudi v vsakem izmed šestih apartmajev, kjer lahko doživljajo prave medene dneve. "Medene dneve imajo zaradi tega, ker jedo naš domači, pravi gorički med. Medu, kolikor ga zmorejo pojesti za časa bivanja, toliko ga dobijo," je še dodal.

Za razcvet turizma so potrebni pravi ljudje

Vse več otrok na kmetiji prvič doživi neposredni stik tudi z drugimi živali, tu so kokoši, zajci, ovce in poni. Kisilakovi v čebelarskem turizmu pri nas vidijo veliko neizkoriščenega potenciala, a za razcvet so potrebni predvsem pravi ljudje. "Če nimaš časa za turista in če nimaš ljudi rad, ko jih vidiš, da prihajajo, pa ti je že odveč, potem se ne smeš in ne moreš iti turizma."

Od več kot sedem tisoč čebelarjev pri nas se jih s čebelarskim turizmom za zdaj ukvarja manj kot 40.

Čebelarski turizem je eden od razvojnih projektov Čebelarske zveze Slovenije, njegova duša in gonilna sila pa je čebelar Franc Šivic.