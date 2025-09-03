Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Sreda,
3. 9. 2025,
18.22

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Sreda, 3. 9. 2025, 18.22

1 ura, 21 minut

New York letos z zgodovinskim padcem kriminala

St. M., STA

Manhattan | Foto STA

Foto: STA

Avgust je bil glede strelskih incidentov in števila žrtev doslej najvarnejši mesec v mestu New York v zgodovini tovrstne statistike, po podatkih policije pa je letos upadlo tudi število primerov drugih vrst kaznivih dejanj, navaja lokalni medij Daily News. Rekordno nizko je število vlomov, občutno pa se je zmanjšalo tudi število tatvin.

Kljub nedavnemu porastu nasilja z orožjem v newyorški četrti Bronx in grožnjam predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bo na ulice New Yorka poslal vojsko, je newyorška policijska komisarka Jessica Tisch v torek sporočila, da so v prvih osmih mesecih letošnjega leta zabeležili najmanj strelskih incidentov v zgodovini mesta.

"Na podzemni železnici smo zmanjšali kriminal na rekordno nizko raven, če ne upoštevamo dveh let pandemije koronavirusa. Osredotočili smo se na odstranjevanje nezakonitega orožja z ulic, aretacije nasilnih članov tolp in razporeditev policijskih patrulj tja, kjer so najpotrebnejše. Rezultati kažejo, da naša strategija deluje," izjavo komisarke navaja Daily News.

Newyorška mestna policija je celovito statistiko na področju strelskih napadov in incidentov s strelnim orožjem začela voditi leta 1994. Najmanj so jih zabeležili leta 2018, ko je v 502 strelskih napadih umrlo ali bilo ranjenih 612 ljudi.

Letošnje številke vzpodbudne

Število hudih kaznivih dejanj v New Yorku je v prvih osmih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani upadlo za 6,7 odstotka. Avgusta so v največjem mestu v ZDA zabeležili tudi rekordno nizko število vlomov, medtem ko se je število tatvin v trgovinah zmanjšalo za 22 odstotkov.

Statistika pomeni dobro novico za sedanjega župana Erica Adamsa, ki se bo novembra potegoval za svoj drugi mandat. V javnomnenjskih anketah sicer vodi demokratski kandidat Zohran Mamdani, ki je v torek dobil tudi podporo nekdanjega demokratskega župana Billa de Blasia.

