SD in Levica: Še naprej vztrajamo pri obljubi proporcionalnega zdravstvenega prispevka

Po današnjem pozivu Glasu ljudstva ministru za finance Klemnu Boštjančiču, naj odstopi, v koalicijskih SD in Levici še naprej vztrajajo pri obljubi proporcionalnega zdravstvenega prispevka. V SD se zavzemajo za uvedbo socialno pravičnejšega prispevka za zdravstvo, v Levici pa izpostavljajo, da bodo pri tej koalicijski zavezi vztrajali do konca mandata.

V stranki SD po besedah njihove poslanke Bojane Muršič odločno podpirajo predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost, ki so ga pripravili v iniciativi Glas ljudstva, v DZ pa ga je vložilo več poslancev, med njimi tudi iz vrst SD.

Sedanja ureditev, ko za obvezni zdravstveni prispevek vsi plačujemo enako, ne glede na status ali dohodke, je za Socialne Demokrate namreč "absolutno nesprejemljiva", je poudarila. To je treba spremeniti, "kajti ljudje, ki imajo nizke dohodke, si zaslužijo, da plačujejo manj, tisti, ki imamo višje, pa smo dolžni plačevati več, ker živimo v socialni državi", je ocenila Muršič.

V SD razumejo tudi pomisleke ministra za finance Klemna Boštjančiča do predlaganih sprememb, zato pričakujejo, da bodo v nadaljevanju zakonodajnega postopka poskušali iskati "najoptimalnejše rešitve". Želijo si tudi socialnega dialoga. Muršič verjame, da bodo do konca mandata v zvezi s tem vprašanjem iskali najširši konsenz in poiskali rešitve, "tako da bomo vsi na koncu zadovoljni".

Današnjega poziva Glasu ljudstva ministru Boštjančiču, naj odstopi, Muršič ni želela komentirati. Glede očitkov, da so ministri iz vrst SD na vladi glasovali proti zakonskemu predlogu iniciative, pa je pojasnila, da so ministri glasovali o mnenju ministra za finance, ne pa o predlogu zakona. Zagotovila je, da ministri stranke podpirajo zakonski predlog, ob čemer je izrazila pričakovanje, da bodo na koncu našli skupno pot in "in ta nepravičen obvezni zdravstveni prispevek tudi uredili, da bodo državljani zadovoljni".

"To ostaja koalicijska zaveza"

Uvedba proporcionalnega zdravstvenega prispevka ostaja koalicijska zaveza in na tem bodo vztrajali, dokler traja mandat, je bil kratek vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec. Spomnil je, da so predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost v DZ vložili tudi poslanci Levice in SD.

Dejstvo, da se v Gibanju Svoboda niso sopodpisali pod zakonski predlog, ne pomeni tudi nepodpore predlogu, pa je poudaril poslanec Svobode Lenart Žavbi. Spomnil je, da se rešitve glede možnosti uvedbe proporcionalnega zdravstvenega prispevka iščejo že dolgo časa.

Predlaganih že več kot 30 rešitev

Doslej je bilo na mizi že več kot 30 rešitev, "vsaka ima svoje težave in prednosti, o stvareh se bo treba pogovoriti", je poudaril. Izpostavil je še, da zaradi vložene pobude za referendum o zakonu o prostovoljnem končanju življenja zakonov s področja zdravstva ne morejo obravnavati.

V iniciativi Glas ljudstva so danes namreč ministra za finance Klemna Boštjančiča pozvali k odstopu zaradi njegovih pomislekov do predloga sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost, ki so ga pripravili v iniciativi. Ogorčeni so tudi nad negativnim mnenjem vlade do zakonskega predloga za uvedbo proporcionalnega zdravstvenega prispevka. Menijo, da je vlada s tem izbrala kapital namesto ljudi.