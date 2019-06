Zakaj je sodišče razveljavilo preiskavo proti Miranu Vuku

Kdo prevzema ostanke propadlega imperija Mirana Vuka, za katerim so ostali milijonski davčni dolgovi? In zakaj je sodišče razveljavilo sodno preiskavo njegovih poslov?

Konec prejšnjega meseca je odmevala novica, da je državna preiskovalna agencija Bosne in Hercegovine tamkajšnjemu tožilstvu zaradi suma utaje za 2,4 milijona evrov davkov ovadila Dijano Đuđić.

V preiskavi sta se po poročanju Pop TV znašla tudi njena dolgoletna poslovna partnerja: nekdanji župan Občine Zavrč Miran Vuk in davčni svetovalec Rok Snežič. Oba sta imela po ugotovitvah preiskovalnih organov več držav ključno vlogo v slovensko-bosanski mreži podjetij in slamnatih oseb, ki so v zadnjih letih z računov v različnih državah dvigovale milijonske zneske gotovine, pridobljene iz domnevno fiktivnih poslov.

Medtem ko je Snežič že od leta 2017 v sodni preiskavi zaradi suma kaznivih dejanj oškodovanja upnikov in overitve lažne vsebine v njegovem osebnem stečaju, se s postopki proti Vuku vse bolj zapleta. Na specializiranem državnem tožilstvu so namreč potrdili, da je bila prva sodna preiskava proti Miranu Vuku razveljavljena.

Zakaj je bila preiskava proti Vuku razveljavljena?

Gre za preiskavo, ki jo je sodišče novembra 2017 proti Vuku uvedlo zaradi suma lažnega osebnega stečaja, overitve lažne vsebine, ponareditve ali uničenja poslovnih listin in ponarejanja listin.

S stečajem je Vuk poskušal odpisati dolgove, pri čemer naj bi upnikom povzročil okrog pet milijonov evrov škode, in hkrati s pomočjo prijateljskih podjetij rešiti večino svojega premoženja. Tožilstvo je zahtevalo tudi opravo posameznih preiskovalnih dejanj zoper štiri fizične osebe, ki naj bi pri tem sodelovale.

Zakaj je bila preiskava razveljavljena, na tožilstvu niso razkrili. Pojasnili pa so, da so konec lanskega leta v tej zadevi na sodišče vložili zahtevo za novo preiskavo. Tokrat zoper tri fizične osebe.

Z novo zahtevo je tožilstvo prekvalificiralo tudi vrsto očitanih kaznivih dejanj. Vuku in preostalim zdaj ne očita več lažnega stečaja, ampak zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, overitev lažne vsebine in pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja.

Dvignili 17 milijonov evrov gotovine

Toda v začetku februarja je tožilstvo umaknilo zahtevo za preiskavo zoper enega osumljenca. Po naših informacijah gre za Mirana Vuka, ki naj bi ga izločilo zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi katerih se je za zdaj izognil tudi sojenju zaradi davčne zatajitve.

"Ko sem ugotovil, kaj se dogaja, sem z njim (Miranom Vukom, op.p.) prekinil poslovni stik", nam je dejal Rok Snežič (na fotografiji). Foto: Matej Leskovšek Na zatožni klopi so se zato znašli le trije člani njegove družine, med drugim brat Roman Vuk, ki je skupaj z Miranom Vukom vodil nekdanje krovno podjetje RM Vuk. To se je ukvarjalo z montažami v energetiki, njegovo nekoč uspešno zgodbo pa so končale davčne in kriminalistične preiskave.

Miran Vuk in preostali naj bi po podatkih policije pred leti skupaj dvignili za več kot 17 milijonov evrov gotovine. Tudi Dijana Đuđić naj bi ves denar, ki ga je dvigovala z računov, po lastnem priznanju preiskovalnim organom iz BiH izročala osebi iz najožjega kroga Mirana Vuka.

Nihče od članov družine Vuk na sodišču po zadnjih podatkih ni priznal krivde. Ali je tudi kdo od njih med osumljenci v novi sodni preiskavi, za zdaj ni znano. "O zahtevi za preiskavo zoper preostale (osumljence, op. a.) še ni bilo odločeno," so pojasnili na Okrožnem sodišču v Mariboru. Dodali so, da je zadeva trenutno na tožilstvu.

Kaj ima SDS skupnega z osebo, ki kupuje Vukova podjetja

Medtem ostanki Vukovega imperija potihoma prehajajo v roke novih lastnikov. Podjetje RM Vuk je kupila Marjeta Maguša iz Svete Trojice v Slovenskih goricah. Za podjetje, ki je imelo nekoč več kot 20 milijonov evrov prihodkov na leto in zaposlovalo okoli 500 ljudi, zdaj pa ob več milijonov evrov velikem davčnem dolgu ne posluje več, je plačala tisoč evrov.

Zakaj bi kupila ničvredni delež v propadlem podjetju s Ptuja, kakšne načrte ima z njim in ali deluje v imenu koga tretjega, pri Marjeti Maguša v petek nismo mogli preveriti.

Maguša je bila sicer leta 2014 ena od kandidatk za članico nadzornega odbora Občine Sveta Trojica. Na to funkcijo jo je predlagala stranka SDS. Miran Vuk je dober znanec njenega predsednika Janeza Janše, enako tudi Vukov dolgoletni davčni svetovalec Rok Snežič, ki si je z Janšo delil zaporniško celico na Dobu. SDS je konec leta 2017 z Dijano Đuđić podpisala pogodbo o najemu 450 tisoč evrov posojila, a jo je nato prekinila in prvi obrok denarja vrnila.

Nova operacija reševanja premoženja?

Več indicev nakazuje, da je šlo pri zamenjavi lastništva v podjetju RM Vuk za prijateljsko operacijo. Maguša je namreč lastnica podjetja RM Vuk postala pred dvema mesecema, a do danes ni prevzela vodenja podjetja. Na direktorskem položaju je pustila Romana Vuka.

Foto: STA Že konec lanskega leta pa je Maguša prevzela vodenje podjetja MSE Vuk, še enega iz nekoč uspešne skupine. To je obtičalo v stečajni masi družbe DNV, prek katere naj bi družina Vuk utajevala davke. Denis Kostrevc, stečajni upravitelj družbe DNV, za Siol.net ni hotel pojasniti, zakaj jo je imenoval na ta položaj. Prav tako po lastnih besedah ni vedel, da je Maguša po novem lastnica podjetja RM Vuk.

Omeniti velja, da je v omarah podjetij, ki so obsojena na stečaj, mogoče najti poslovno dokumentacijo o poslih, bančnih transakcijah in drugih poslih iz preteklosti. Kot že omenjeno, te preiskujejo tako na specializiranem državnem tožilstvu kot na Fursu.

Snežič: Vuk zlorabil moj podpis

V vmesnem času se je očitno ohladil tudi odnos med Miranom Vukom in Rokom Snežičem. Drugi nam je zatrdil, da "že pet let ni njegov davčni svetovalec". "Ko sem ugotovil, kaj se dogaja, sem z njim prekinil poslovni stik," nam je dejal Snežič.

Iz dokumentov, ki smo jih pred časom razkrili na Siol.net, je sicer razvidno, da je Đuđićeva še oktobra 2016 odprla račun pri Novi KBM, nanj pa je prihajal denar, ki je nato končal v rokah kroga Mirana Vuka. Toda Snežič poudarja, da je Vuk pri svojih poslih zlorabljal njegov podpis. "Vse je počel na svojo roko, pri tem pa so mu pomagali njegovi Slovaki," danes trdi Snežič. Spomnimo, Miran Vuk je leta 2011 na podjetje Romis iz Slovaške prenesel lastništvo podjetja RM Vuk in svoje nepremičnine. Sodišče je pozneje s pomočjo bančnih dokumentov ugotovilo, da se na koncu lastniške verige skriva družina Vuk.

Snežič je ponovno poudaril, da oblasti v BiH proti njemu ne vodijo nobene preiskave. Z Miranom Vukom nam ni uspelo stopiti v stik.