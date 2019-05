Zaradi davčne utaje Đuđićeve naj bi v BiH preiskovali tudi Snežiča in Vuka

Dijano Đuđić v BiH sumijo, da naj bi utajila 2,4 milijona evrov davkov, ko naj bi v Sloveniji in Avstriji dvigovala gotovino, ki pa je nato ni prijavila. V preiskavi naj bi se po poročanju Pop TV znašla tudi nekdanji župan Zavrča Miran Vuk in davčni svetovalec Rok Snežič.

Preiskovalna agencija Bosne in Hercegovine Sipa je minuli teden državnemu tožilstvu ovadila Dijano Đuđić in še dve osebi zaradi suma oškodovanja proračuna BiH za okoli 2,4 milijona evrov. Đuđićeva naj bi skupaj z omenjenima med letoma 2013 in 2018 odprla več bančnih računov v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem. Nanje so nato prejemali denar, skupaj za 48 milijonov konvertibilnih mark oziroma 24 milijonov evrov.

V preiskavi pa sta se po poročanju Pop TV znašla tudi slovenska državljana, nekdanji župan občine Zavrč Miran Vuk in davčni svetovalec Rok Snežič.

Dvigovali denar, a ga niso prijavili davčnim organom

Sipa naj bi ugotovila, da sta omenjena na Poljskem in Češkem ustanavljala podjetja, nato pa so ta podjetja denar nakazovala na prej ustanovljene račune v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem. Trojica je nato ta denar dvigovala, a ga ni prijavila davčnim organom v BiH. S tem naj bi se izognili plačilu 2,4 milijona evrov davka.

Snežič je sicer za televizijo obtožbe zavrnil in dejal, da ni bil nikdar lastnik nobenega podjetja na Poljskem, Češkem ali Slovaškem. Dodal je, da državljanom BiH ni nikoli nakazoval denarja. Kot je dejal, ga Sipa ni zaslišala. Vuk na vprašanja ni odgovoril.

Đuđićeva stranki SDS posodila 450 tisoč evrov

Đuđićeva je sicer v Sloveniji znana zaradi posojila, ki ga je pred parlamentarnimi volitvami lani dala največji opozicijski stranki SDS. Posojilo v vrednosti 450 tisoč evrov so morali v SDS vrniti, saj krši zakon o političnih strankah, ki določa, da višina posojila posamezne fizične osebe ne sme presegati desetkratnika povprečne bruto plače na leto. Predsednik stranke Janez Janša in stranka sta za primer dobila opozorilo.