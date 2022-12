Snežič ni prevzel vabila na obravnavo

To je bil že drugi poskus za začetek sojenja v kazenski zadevi, v kateri Rok Snežič kot zasebni tožnik novinarjem portala Necenzurirano Vesni Vuković, Primožu Cirmanu in Tomažu Modicu očita kazniva dejanja razžalitve in žaljive obdolžitve. Prvi predobravnavni narok je propadel konec novembra. Le nekaj ur pred začetkom sojenja so na ljubljanskem okrožnem sodišču namreč prejeli anonimni klic, da je v prostorih sodišča podtaknjena bomba, zato so sodno palačo izpraznili in preklicali vse obravnave.

Snežič je proti novinarjem portala Necenzurirano vložil 39 zasebnih tožb zaradi razkrivanja njegovih poslov in povezav z Dijano Đuđić, sicer znano kot posojilodajalko stranke SDS. Vse tožbe je Snežič vložil na mariborskem okrožnem sodišču, vendar je obramba obtoženih uspela s pritožbo glede prenosa krajevne pristojnosti v Ljubljano, to pa utemeljila s tem, da je sedež portala Necenzurirano v prestolnici. Nekaj tožb je sodišče tudi že zavrglo.

Gre za prvi domači primer pojava strateških tožb proti novinarjem, ki ga v tujini poznajo pod izrazom SLAPP tožbe. Te so najpogosteje zlorabljene za utišanje, nadlegovanje in ustrahovanje kritikov.