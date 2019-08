V Moravče in Trbovlje ga ne smejo voziti, pepel iz toplarne ostaja v Ljubljani

Konec julija smo poročali, da je Energetika Ljubljana po tem, ko so inšpektorji moravškemu Termitu zapovedali ustavitev naprave za predelavo odpadkov, pepel, ki ostaja po zgorevanju premoga v treh kotlih toplarne, začela voziti v HSE v Trbovlje.

Po objavi našega članka je v Trbovljah zavrelo, županja Jasna Gabrič je na vodstvo Energetske družbe Trbovlje v lasti HSE dan kasneje naslovila zahtevo, da opravijo analize pripeljanega materiala in vanje vključijo tudi parametre, ki so jih vzorčili v Moravčah.

"Hkrati sem zahtevala, da dokler ne dobijo svojih analiz, zaustavijo odlaganje tega materiala. Vodstvo mi je sicer zagotovilo, da gre samo za začasno skladiščenje, ampak če bi bilo z materialom karkoli narobe, tudi to pusti posledice v okolju," je dejala.

V toplarni letno ostane 12 tisoč ton pepela, sreča v nesreči pa je, da ga je zdaj poleti precej manj kot pozimi. Foto: STA

"Pepela ne vozimo več"

Med 23. in 25. julijem je iz ljubljanske toplarne v Trbovlje HSE odpeljal devet takih tovornjakov pepela. Foto: Energetika Ljubljana Skoraj dva tedna kasneje v Trbovljah še vedno trdijo, da videvajo tovornjake. Danes se bodo na to temo sestali občinski svetniki, na izredno sejo, ki jo je sklicala županja Gabričeva, so povabili tudi predstavnike okoljskega ministrstva, okoljske inšpekcije, HSE in Civilne iniciative Trbovlje.

V Energetiki Ljubljana pa trdijo, da so dan po zahtevi županje prejeli obvestilo HSE o začasni prekinitvi prevzema pepela, dokler ne opravijo dodatnih analiz (kot je zahtevala občina). Skupno devet tovornjakov je med 23. in 25. julijem tja prepeljalo 106,7 ton pepela, ne prej ne potem ga tja niso vozili, pravijo v ljubljanskem podjetju. "Trenutno družba HSE-EDT ne zbira našega pepela. Zadnji odvoz je bil 25. julija, kar izkazuje tudi skladno z zakonodajo izpolnjen evidenčni list."

V Energetiki Ljubljana poudarjajo, da imajo izdelano oceno, ki opredeljuje odpadni pepel in žlindro kot nenevarni odpadek. Na vprašanje, kako komentirajo upor trboveljske lokalne skupnosti po novici, da tja odvažajo pepel iz ljubljanske toplarne, odgovarjajo:

"Razumljivo je, da so ljudje v Trbovljah zaradi zgodb iz preteklosti zaskrbljeni. Treba pa je poudariti, da družba Termit ni izgubila dovoljenja za predelovanje odpadkov zaradi našega pepela."

Ima Energetika Ljubljana težavo?

Pojasnili so, da pepel zdaj skladiščijo v Ljubljani. Glede na to, da so nam že julija pojasnili, da nimajo dovoljenja za zbiranje, predelavo oziroma odlaganje tega odpadka, smo jih vprašali, ali je skladiščenje pepela v skladu z zakonodajo oziroma koliko časa ga lahko hranijo sami. Pojasnili so nam, da ga lahko hranijo do enega leta. A v Energetiki ponavljajo, da gre za začasno rešitev.

Hkrati namreč v ljubljanskem javnem podjetju pripravljajo javno naročilo za prevzem odpadka. Objavili naj bi ga v desetih dneh. Iskanje novega odjemalca odpadka pa bi lahko bilo težavno. V Energetiki so nam namreč že julija pojasnili, da so 14 podjetij, ki imajo dovoljenje za zbiranje, predelavo in odstranjevanje pepela, povabili k oddaji ponudbe za odvoz odpadka, odzvala pa se je le HSE.