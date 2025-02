Nekdanji Lafarge naj bi bil naprodaj

Podjetje Holcim, nekdanja cementarna Lafarge, naj bi bilo naprodaj. Trboveljčane je strah, da bi novi lastnik vnovič zagnal proizvodnjo, piše portal 24ur. S tem bi se izničila prizadevanja okoljevarstvenikov izpred desetletja, ko jim je cementarno vendarle uspelo zapreti ter s tem izboljšati življenjske pogoje Trboveljčanov in drugih prebivalcev regije. Leta 2008 je bila pogostost raka v zasavski regiji najvišja v državi, izmerjene so bile ogromne količine težkih kovin in rakotvornih snovi, ki so za več stokrat presegale dovoljene.