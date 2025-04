"Novice o carinah niso alarmantne za Dewesoft, so pa neprijetne. Poslovanje je vedno dinamično in vedno je nekje na svetu neka kriza. Današnja napoved pa pomeni dejansko 20-odstotno podražitev naših produktov v ZDA. Na to se bomo odzvali tako, da bodo naši produkti še boljši," na novico o carinah ZDA do produktov iz EU odgovarja Sonja Šmuc iz Dewesofta.

"Za Dewesoft so ZDA izjemno pomemben trg. So naš največji posamični trg," pogovor o carinah ZDA na izdelke iz EU začne Sonja Šmuc iz Dewesofta. V trboveljskem velikanu približno eno tretjino merilnih naprav izvozijo v Evropsko unijo, tretjino v Azijo in tretjino v Ameriko. Znotraj Amerike pa so ZDA največji posamični trg za podjetje. "Tam je tudi naša največja podružnica v tujini z okoli 70 sodelavci," pojasnjuje Šmuc.

Stanje ni alarmantno, je pa neprijetno

Po njenih besedah novice o carinah niso alarmantne za Dewesoft, so pa neprijetne. "Poslovanje je vedno dinamično in vedno je nekje na svetu neka kriza. Pomeni pa 20-odstotna carina dejansko podražitev naših produktov v ZDA. Na to se bomo odzvali tako, da bodo naši produkti še boljši," poudarja Šmuc. Zato pri Dewesoftu cen svojih izdelkov ne bodo spreminjali. Američani bodo pač plačali 20 odstotkov več. "Lahko pa to kratkoročno vpliva na nekoliko manjše prihodke, kot smo jih načrtovali v ZDA."

Dewesoft v ZDA med drugim prodaja svoje izdelke tudi Nasi, SpaceX, Caterpillarju in John Deeru. "Čeprav je cenovna politika zelo pomembna, nismo obsesivno obremenjeni z njo. Vemo, da imamo odlične produkte. Najpomembnejše je, da ti čim bolje rešujejo izzive naših strank, ki izdelujejo satelite, letala, traktorje in druge visokotehnološke izdelke. Strošek naših merilnih naprav se hitro povrne, če lahko naše stranke z njimi pospešijo ali izboljšajo razvoj svojih izdelkov. Zato je na tem področju cenovna elastičnost drugačna kot pri številnih drugih produktih," poudarja Šmuc.

Vedno je treba počakati, da se stvari ohladijo

Če bodo carine ostale dolgoročno, potem se bodo zagotovo v ZDA vzpostavile nove cenovne ravni, meni Šmuc. V prvem mandatu predsednika Trumpa se je v ZDA zgodilo, da so se po dvigu carin na kitajske pralne stroje ti precej podražili. A podražili se niso samo kitajski, temveč tudi ameriški. Vzpostavil se je nov cenovni nivo. "Zato v tem trenutku ne moremo vedeti, kaj carine dolgoročno pomenijo za našo industrijo. Se bomo pa sproti prilagajali," poudarja Šmuc in dodaja, da vsi vemo, da živimo v turbulentnih časih.

"In v takih časih ni pametno sprejemati dolgoročnih odločitev. Ne samo v naši panogi, ampak povsod v gospodarstvu spremljamo, kako se bodo stvari odvile. Tudi EU je napovedala nadaljevanje pogajanj z ZDA. Morda na koncu rezultat ne bo takšen, kot se kaže danes. Vedno je treba počakati, da se stvari vsaj malo ohladijo. Se veliko manj opečeš," svetuje Šmuc.