Uranič zaradi medijskih objav vložil zasebno kazensko tožbo

Poslanec Gibanja Svoboda in predsednik sveta krajevne skupnosti Klek Teodor Uranič v sporočilu medijem odločno zavrača očitke, ki letijo nanj v zvezi z asfaltiranjem cest v njegovem kraju. Uranič ocenjuje, da so očitki neutemeljeni in politično motivirani, zato je zaradi medijskih objav, ki "te neresnice širijo", vložil tudi zasebno kazensko tožbo.

Po poročanju N1 je nadzorni odbor občine Trbovlje zaključil obravnavo ravnanja poslanca Uraniča, ki naj bi pred časom kot predsednik sveta krajevne skupnosti Klek na vrh seznama za asfaltiranje uvrstil cesto proti svoji hiši, a ključnih dokumentov ni dobil. Zadevo preiskuje tudi policija, Uranič pa je v sredo za medije zavrnil očitke.

"Odločno zavračam očitke, ki letijo name v zvezi z asfaltiranjem cest v mojem kraju. Že v preteklosti sem in nameravam še naprej aktivno delovati pri razvijanju naše lokalne skupnosti, kar vključuje tudi prepotrebno urejanje lokalne infrastrukture. Žal sem pri svojih prizadevanjih trčil na osebne interese lokalnih veljakov, kar je očitno povzročilo napad name," je Uranič zapisal v današnjem sporočilu za medije.

"Ne obstajata dva različna zapisnika iste seje"

Pojasnil je, da nobenega zapisnika krajevne skupnosti ni ponaredil niti ne obstajata dva različna zapisnika iste seje, kot je bilo to možno zaslediti v medijskih objavah. Po njegovih navedbah nikjer ni predlagal rešitev, ki ne bi imele širše podpore v svetu lokalne skupnosti. "Domnevno sporni asfalt pri tem sploh ne vodi do moje hiše in hiš sosedov, ampak do razcepa, ki je od moje hiše oddaljen nekje 300 metrov. Do mojega doma vodi hriboviti del ceste, ki sploh ni asfaltiran," je pojasnil.

Obžaluje, da se lokalni razvoj in infrastruktura uporabljata kot "orodje za politične napade", namesto da bi se osredotočili na izboljšanje pogojev za prebivalce občine Trbovlje, je zapisal. Poudaril je, da se bo ne glede na "grobo politično diskreditacijo", ki je je deležen, še naprej boril za razvoj in blaginjo lokalnega okolja.