Poslanec Gibanja Svoboda Teodor Uranič naj bi kot predsednik sveta krajevne skupnosti Klek v Trbovljah na seznam za asfaltiranje pred časom samovoljno na prvo mesto uvrstil cesto k svoji hiši.

Kot je decembra poročal zasavski portal Zon.si, naj bi se zapisnik seje krajevne skupnosti, na kateri so se dogovorili, katere ceste so najpotrebnejše sanacije, izgubil. Uranič je kot predsednik sveta krajevne skupnosti zato na občino sam poslal seznam investicij, ki naj bi jih dorekli s člani krajevne skupnosti, vrstni red pa naj bi določil kar sam. Na prvo mesto je napisal cesto, ki pelje proti njegovi hiši, je pisal portal.

Dva različna zapisnika?

Na N1 pa te dni pišejo celo, da naj bi na občini dobili dva različna zapisnika. "Prvega, v katerem je bila za asfaltiranje najprej določena cesta na poti proti njegovemu domu, je poslal in podpisal Uranič. Občina ga je upoštevala in za ureditev omenjene ceste porabila okoli 80 tisoč evrov. Drugi zapisnik, ki ni bil podpisan, pa je na občino naknadno prinesel nekdanji član sveta krajevne skupnosti Andrej Izlakar, ki je zaradi nesoglasij z Uraničem – tudi zaradi asfaltiranja 'sporne' ceste – oktobra lani izstopil iz sveta krajevne skupnosti," piše N1. Izlakar namreč vztraja, da na seji niso določili vrstnega reda prioritetnih cest, ampak bi to morali storiti na naslednjem sestanku, ki pa je bil sklican šele po asfaltiranju ceste.

Uraničevo ravnanje je po prijavi konec lanskega leta preverila protikorupcijska komisija (KPK), ki pa v postopku ni ugotovila sumov kršitev iz lastnih pristojnosti, je razvidno iz poročila, ki ga je tudi STA dobila od KPK. Ker je bilo iz javno dostopnih podatkov razvidno, da na novo asfaltirana cesta ne vodi neposredno do nepremičnine v lasti Uraniča, KPK ni mogla potrditi vpliva zasebnega interesa na odločanje.

KPK predala zadevo policiji

Kot je zapisano v omenjenem poročilu, je KPK na podlagi prejete dokumentacije ugotovila, da je Uranič dejansko spremenil vrstni red prioritetnih cest za sanacijo, sprejet na seji sveta krajevne skupnosti. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja je KPK zadevo odstopila policiji in nadzornemu odboru Občine Trbovlje, ki je pristojen za nadzor zakonitosti postopkov občine.

Kot so za STA danes povedali na Policijski upravi Ljubljana, policisti na podlagi prejete prijave v omenjeni zadevi še vedno zbirajo obvestila in preverjajo razloge za sum kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti. Drugih podrobnosti zaradi interesa preiskave ne morejo pojasnjevati.

Po navedbah portala N1 pa je predsednica nadzornega odbora občine Tatjana Jevševar na seji občinskega sveta prejšnjo sredo povedala, da jim je Uranič dvakrat zatrdil, da je bil vrstni red asfaltiranja cest na seji sveta krajevne skupnosti soglasno sprejet. Ko so ga pozvali, naj to dokaže s konkretno listino oz. zapisnikom sestanka, pa tega po njenih besedah ni storil in listine niso prejeli.

Tudi prošnji N1, naj mu pošlje omenjeni zapisnik, Uranič ni ugodil. Kot razlog za to je navedel postopke, ki jih v zvezi s tem vodijo organi pregona, navaja portal.

Uranič: Gre za neutemeljen napad name

Uranič sicer vse očitke zavrača. Tudi za STA je zatrdil, da ni ponaredil nobenega zapisnika krajevne skupnosti in da ni predlagal rešitev, ki ne bi imele širše podpore v svetu lokalne skupnosti. "Očitke doživljam kot grob in neutemeljen napad nase, ki je zagotovo politično motiviran," je ob objavah v medijih za STA sporočil Uranič.

Župan Trbovelj Zoran Poznič je danes za STA dejal, da zadeve do konca uradnega postopka ne bo komentiral. Decembra pa je za Zon.si dejal, da po tedaj preliminarnih informacijah vse kaže na ponarejanje dokumentov, ki so bili temelj za protipravno korist, a ukrepanje prepustil nadzornemu odboru občine.