Poslanec Svobode in član komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) Teodor Uranič predsedniku Knovsa Janezu Žaklju iz NSi pri izjavi po današnji seji očita manipulacijo z zaupnimi informacijami. O primernosti njegovega vodenja komisije bi morala premisliti tako Žakelj kot stranka NSi, meni Uranič. Na Žakljeve izjave so se odzvali tudi v Sovi.

Po besedah Teodorja Uraniča si je Janez Žakelj po današnji seji Knovsa "ponovno privoščil grobo zlorabo dela komisije, veljavne zakonodaje in dolžnosti varovanja zaupnih podatkov". "Komisijo, tako kot že nekajkrat doslej, očitno uporablja za lastno politično promocijo in promocijo svoje stranke, in to na račun delovanja delovnega telesa DZ, ki bdi nad delom varnostno-obveščevalnih služb v državi," je Uranič zapisal v izjavi, ki so jo posredovali iz Svobode.

Žakelj je v izjavi po današnji seji komisije med drugim dejal, da Knovs ne more niti potrditi niti izključiti domnevnega vpliva premierja Roberta Goloba na zamik datuma aretacije domnevnih ruskih vohunov. Obžaluje, da se Golob ni odzval vabilu Knovsa, ob tem si za komisijo želi širši nabor pooblastil.

Žakelj je navedel, da so sprejeli 25-stransko poročilo komisije, ki bo vključeno v letno poročilo Knovsa. Ob tem so sprejeli še sklep, ki poslancem DZ omogoča vpogled v sklepe in ugotovitve komisije. "Gre za 12 sklepov, ki so označeni s stopnjo zaupno, tako da vam jih ne morem konkretno komentirati," je dejal. Po Žakljevih besedah so slednji sklepi povezani z aretacijo dveh ruskih vohunov.

Uranič: Žakelj potvarja zaključke komisije

"Predsednik komisije v javnosti manipulira z zaupnimi informacijami, povezanimi z aretacijo ruskih vohunov decembra 2022, ter potvarja zaključke komisije. Nad njegovim ravnanjem sem zgrožen, kaj takšnega si v zgodovini delovanja Knovsa po mojem vedenju ni privoščil noben predsednik te pomembne nadzorne komisije," pa na to odgovarja Uranič.

Tako med drugim meni, da mora o primernosti Žakljevega vodenja komisije premisliti tudi NSi, ki ji poslanec pripada in ki ima v komisiji štiri člane, torej večino. "NSi tako sama sprejema sklepe in odločitve komisije," je še dodal Uranič.

Na Žakljeve besede se je še pred tem odzval tudi predsednik parlamentarne komisije, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo, Aleš Rezar iz Svobode. Ta meni, da opozicija medijski prostor izkorišča za politično obračunavanje, in pričakuje, da se bo to do evropskih volitev samo še stopnjevalo.