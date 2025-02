Stroji sami asfaltirali več kot 150-kilometrski odsek avtoceste #video

Pilotni projekt asfaltiranja ceste le ob pomoči strojev in nekaj nadzornikov, ki so ga pred časom izvedli na Kitajskem, je uspel. Kako stroji brez človeške roke izdelajo vozišče ceste med Nanjingom in Šanghajem, si lahko ogledate v zgornjem videu.

Gradnje ceste so se lotili tako, da so najprej s pomočjo dronov skenirali območje, s pridobljenimi podatki pa so izdelali model 3D in prek tehnologije LiDAR omogočili poznejše natančno delovanje avtonomnih strojev.

Pri načrtovanju dela so uporabili umetno inteligenco, ki je v sistem vnesla tudi dejavnike, kot so vremenska napoved in prometni tokovi. Vse delo so stroji opravili sami, gradbeni delavci pa so na prizorišču skrbeli za nadzor strojev na daljavo in izpeljavo projekta.

Delo je opravilo podjetje Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), pilotni projekt pa so izvedli kot preizkus za uporabo umetne inteligence na področju gradbenih in infrastrukturnih del.