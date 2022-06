Nov rekord: 75 kilometrov ceste asfaltirali v 5 dneh #video

V Indiji so postavili svetovni rekord za najhitreje narejeno hitro cesto. Odsek ceste med mestoma Amravati in Akola, ki v dolžino meri 75 kilometrov so namreč asfaltirali v vsega petih dneh ter se s tem dosežkom zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov.

Nitin Gadkari, minister Unije za cestni transport in avtoceste je za Reuters potrdil, da se je Indija uvrstila v Guinnessovo knjigo rekordov za najhitreje izdelan odsek asfaltne ceste, ki so jo položili brez prekinitev.

Pri gradnji nove ceste sodelovalo 720 ljudi

Hitra cesta je bila zgrajena na odseku NH-53 med Amravatijem in Akolo v pokrajini Maharaštri. 75-kilometrsko cesto so zgradili v Foto: NHAI rekordnem času 105 ur in 33 minut. Natančneje, gradnja se je začela 3. junija ob 7.27, z delom so zaključili 7. junija ob 17. uri. Cesto morajo opremiti še z signalizacijo in prometnimi znaki.

Približno 720 delavcev gradbenega podjetja Rajpath Infracon je sodelovalo pri tem projektu. "Še posebej bi se rad zahvalil našim inženirjem in delavcem, ki so delali dan in noč, da so dosegli ta neverjeten dosežek," je v enem izmed tvitov dejal Nitin Gadkari.

"Povezuje večja mesta, kot so Kolkata, Raipur, Nagpur, Akola, Dhule in Surat. Teče skozi mineralno bogato regijo naše države. Sporočili so mi, da je na tem odseku opravljenih skoraj 35 odstotkov del, od Amravatija do Akole, in skoraj 65 odstotkov na odseku Akola do Chiklija. Zato bo s tem dosežkom prišlo do velike razbremenitve za potnike, promet bo potekal nemoteno, potovalni čas pa bo skrajšan," je še dodal minister.

Vse skupaj je pri projektu sodelovalo 800 zaposlenih pri Nacionalni upravi za avtoceste Indije. Foto: NHAI