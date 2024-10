Kitajci 158 kilometrov avtoceste asfaltirali brez ljudi, delo so opravili stroji sami

Na Kitajskem so uspešno izpeljali pilotni projekt polaganja asfaltne podlage na avtocesti brez enega samega delavca. Z izjemno nadzornikov so vse delo opravili stroji – droni, samovozeča gradbena vozila, sistemska platforma z umetno inteligenco in omrežje 5G.

Droni, avtonomna vozila, omrežje 5G ...

Na tak način jim je uspelo asfaltirati kar 158 kilometrov dolg odsek ceste med Nanjingom in Šanghajem. Delo je opravilo podjetje Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG). Najprej so s pomočjo dronov skenirali območje ceste, s pridobljenimi podatki pa so izdelali model 3D in prek tehnologije LiDAR omogočili poznejšo natančno delovanje avtonomnih strojev. Sistem je prek umetne inteligence tudi razporedil delo glede na vremensko napoved in prometne tokove. Vse delo so stroji opravili sami, gradbeni delavci pa so na prizorišču skrbeli za nadzor strojev na daljavo in izpeljavo projekta.

Projekt je bil preizkus XCMG za uporabo umetne inteligence na področju gradbenih in infrastrukturnih del.

Foto: XCMG