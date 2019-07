Termit: Arso ni strokovno interpretiral rezultatov analize #vŽivo

V družbi Termit na novinarski konferenci predstavljajo svoje stališča do nedavne analize agencije za okolje (Arso), ki je pokazala onesnaženje tal in podzemnih ter izcednih voda na odlagališču v Moravčah. Zaradi možnosti nastanka dodatnega onesnaženja je okoljski inšpektor nato začasno prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov na območju peskokopa Drtija. Novinarsko konferenco spremljamo v živo.

Termit mora "zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja" prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju peskokopa Drtija, je odločil okoljski inšpektor inšpektorata za okolje in prostor. Odločitev velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja.

Termit: Arso ni strokovno interpretiral rezultatov analize

Direktor Termita Anton Serianz je poudaril, da se v Termitu v večji meri strinjajo z načinom vzorčenja in kemijskimi analizami, vendar pa interpretacija rezultatov s strani Arsa po njihovi oceni ni strokovna in ne upošteva pravih uredb. "Iz poročila ne izhaja, kdo v Arsu je avtor interpretacije. Napačna interpretacija je lahko tudi posledica nepopolne projektne naloge, ki jo je ministrstvo za okolje pripravilo januarja letos in predvideva jemanje porušenih vzorcev, proti čemur je Termit vedno protestiral," je pojasnil Serianz.

Svetovalka uprave Termita Alenka Sešek Pavlin je poudarila, da Termit v Moravčah pridobiva pesek od leta 1960. "V Termitu smo bili leta 2001, ko smo podpisali koncesijsko pogodbo, postavljeni pred težko nalogo. Sanirati smo morali vse opuščene odkope, tudi tiste iz preteklosti. Da smo to lahko storili, smo potrebovali več kot dva milijona ton materiala. Lahko bi uporabili naravni material, vendar bi to pomenilo, da drugje v naravi odpremo jamo, ki bi jo moral spet nekdo sanirati," je dejala Sešek-Pavlinova.

Direktor Termita Anton Serianz in svetovalka uprave Termita Alenka Sešek Pavlin. Foto: Planet TV

"Če material ne ustreza, ga zavrnemo"

V livarnah uporabljajo Termitov pesek za vlivanje kovine, potem ga zavržejo. "Njim je odpadni pesek predstavljal veliko breme, nam je bila breme sanacija brez ustreznega materiala. Ko smo pripeljali odpadni livarski pesek nazaj v Moravče, smo zaprli krogotok kremenovih peskov. Za ta postopek smo leta 2005 dobili tudi s strani Arsa nagrado za okolju prijazen postopek," je pojasnila svetovalka uprave in dodala, da ima podjetje vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja.

"Spoštujemo vse zahteve zakonodaje in vsa določila okoljevarstvenih dovoljenj. Vsi doslej opravljeni monitoringi in analize kažejo na to, da Termit ne obremenjuje okolja. Termit sprejema izključno inertne in nenevarne odpadke oziroma samo tiste, za katere imamo dovoljenje in samo tiste, za katere smo se predhodno prepričali, da ustreza našim zahtevam. Vsaka pošiljka je preverjena. Če material ne ustreza, ga zavrnemo," je zagotovila Sešek-Pavlinova.

Dodala je, da postopek predelave odpadkov poteka pod nadzorovanimi pogoji, s tem pa dosežejo, da se nevarne snovi, ki so bile v odpadkih, trajno imobilizirajo. "Do zdaj noben inšpekcijski nadzor ni pokazal nepravilnosti," je še dodala svetovalka uprave.