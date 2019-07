Inšpektor omejil delovanje Termita; omenja se možnost kazenske ovadbe

Okoljski inšpektor je v četrtek z ustno odločbo prepovedal obratovanje naprave za predelavo odpadkov podjetja Termit na območju peskokopa Drtija. V primeru izpolnjenih pogojev bo tudi naznanjeno kaznivo dejanje oz. podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, so dodali na ministrstvu za okolje in prostor.

Termit mora "zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja" prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju peskokopa Drtija, je odločil okoljski inšpektor inšpektorata za okolje in prostor. Odločitev velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja.

Organ mora po ustni odločbi stranki izdati pisno odločbo v osmih dneh. Zoper to odločbo ima stranka pravico pritožbe v roku 15 dni od vročitve pisne odločbe, so dodali na okoljskem ministrstvu.

Lahko jim odvzamejo dovoljenje

Če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja, lahko ministrstvo na predlog pristojnega inšpektorja to dovoljenje tudi odvzame. Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja Termitu je zahteva Občine Moravče in moravške ljudske iniciative.

V skladu z odločbo inšpektorja mora Termit v roku osmih dni po prejemu zapisnika tudi obvestiti ministrstvo o nastali okoljski škodi.

V okviru poizvedovanj pristojnih organov glede zaznave sumov kaznivega dejanja bo v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru v primeru izpolnjenih pogojev tudi naznanjeno kaznivo dejanje oz. podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, so še poudarili na okoljskem ministrstvu.

Analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini je pokazala nastanek okoljske škode, je v četrtek povedal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Analiza, ki je bila po naročilu ministrstva za okolje opravljena aprila, je pokazala onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod.



Zajc je v četrtek napovedal, da bo Termit območje moral sanirati. Ni pa še bilo mogoče reči, ali je zaradi onesnaženja ogroženo zdravje prebivalcev Moravške doline.



Moravški župan Milan Balažic je zahteval temeljito sanacijo in odvzem okoljevarstvenega dovoljenja Termitu. Ta je namreč po oceni občine deloval "izjemno neodgovorno in škodljivo".