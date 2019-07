Analiza na odlagališču Termita v Moravčah potrdila onesnaženje

Analiza tal in vode na odlagališču Drtija podjetja Termit v Moravški dolini je pokazala nastanek okoljske škode, je danes v izjavi za medije povedal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Moravški župan Milan Balažic zahteva temeljito sanacijo in odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju.

Z rezultati analize, ki je bila po naročilu ministrstva za okolje opravljena aprila, je ministrstvo danes seznanilo Občino Moravče in predstavnike moravške ljudske iniciative, podjetje Termit in pristojne inšpekcijske službe. Analiza je pokazala onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod. "Jasno je, da bo od Agencije RS za okolje izdana odločba za sanacijo tega območja," je povedal Simon Zajc.

Vodni viri ne bi smeli biti onesnaženi

V naslednjem koraku bo ministrstvo preverilo še stanje vodnih virov, ki "ne bi smeli biti" onesnaženi, a se želijo pristojne službe o tem prepričati. "Potem pa sledijo nadaljnji ukrepi," je dodal Zajc. Za zdaj še ni mogoče reči, ali je zaradi onesnaženja ogroženo zdravje prebivalcev Moravške doline, prav tako ni mogoče potrditi navedb Moravčanov, da je podjetje Termit pred njihovim pragom zakopavalo odpadke po požaru v Kemisu.

Na terenu v Moravčah so tudi danes inšpektorji, ki bodo predvidoma danes ali v petek izdali odločbo - ta bi lahko bila podlaga za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Termit. Zajc je ob tem odredil tudi izredni nadzor nad delovanjem inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Termitu, saj ga zanima, kako so lahko dosedanji nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu.

Moravčane so rezultati analize pretresli, a so hkrati zadovoljni, da se je kljub mnogim dvomom o njihovih trditvah pokazalo, da so govorili resnico. "Analiza v vsem potrjuje naše navedbe. Visoko so presežene vsebnosti nevarnih snovi na tem področju; težkih kovin, kadmija, cinka, arzenika, fenolov ... ta analiza potrjuje vse naše dosedanje navedbe in sume," je v izjavi novinarjem po srečanju z Zajcem povedal Moravški župan Milan Balažic.

Država tokrat na stran državljanov

"Podjetje Termit, ki je odgovorno za to hudo onesnaženje, mora očistiti Moravško dolino in izvesti resno sanacijo," je nadaljeval župan. Še naprej pa v Moravčah zahtevajo tudi odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju, ki je delovalo "izjemno neodgovorno in škodljivo".

Balažic je zadovoljen s sodelovanjem države, zato se Moravčani kljub grožnjam, izrečenim pred nekaj meseci, ne bodo zatekli k državljanski nepokorščini, pač pa bodo še naprej sodelovali z Zajcem in njegovo ekipo. "Država se je tokrat postavila na stran državljanov, na stran prizadete občine, na stran resnice," je bil zadovoljen.

"Ti rezultati pomenijo še en žalosten dan za Moravče. Vedeli smo, kaj se tja vozi, a ko dobiš predse papirje, se zgroziš, kaj vse se pri nas nahaja," je analizo komentiral predstavnik Ljudske iniciative Moravče Jurij Kočar. "Hkrati smo zadovoljni, da je v tej vojni prišlo do preobrata in da je vsaj toliko bitka dobljena. Treba pa je zadevo pripeljati do konca," je poudaril Kočar, ki je prepričan, da se začenja novo poglavje v zgodovini Moravč.

Sanacija na območju, kjer deluje Termit, še ni zaključena

V Termitu so medtem napovedali, da bodo analizo temeljito proučili in se posvetovali s strokovnjaki, med drugim glede tega, kako so bili odvzeti vzorci. Po njihovem mnenju so bile namreč analize opravljene na porušenih vzorcih, in ne na neporušenih vzorcih, "ki odražajo dejansko stanje na terenu in so edini merodajni za ugotavljanje prehajanja snovi iz sanacijskega materiala v okolje".

V sporočilu za javnost so zatrdili, da so vse snovi, ki sestavljajo sanacijski material na odlagališču Drtija, predelane in vgrajene tako, da ne prehajajo v okolje. To naj bi dokazovali tudi podatki analiz izlužkov v končnem poročilu. Poudarili so tudi, da sanacija območij, kjer deluje Termit, še ni zaključena. "V Termitu zagotavljamo, da po končani sanaciji odstopanj ne bo," so zapisali.

Rezultati analiz so sicer pokazali, da so bile na petih od skupno sedmih preiskanih lokacij na območju nekdanjega odkopa Drtija v posameznih vzorcih znatno presežene kritične vrednosti arzena, bakra, kadmija, kroma, niklja, svinca ali fluoridov. Kritična vrednost za cink je bila v določeni globini presežena na vseh petih lokacijah. To pomeni, da na petih lokacijah tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali, in za zadrževanje ali filtriranje vode.

Rezultati nakazujejo tudi, da se je na določenih lokacijah odlagal neprimeren material, kot so električne žice, strelovod, prazne plastenke, gospodinjski odpadki, kosi betona in podobno. Onesnažene so tudi podzemne in izcedne vode, med drugim s kovinami in visokimi vsebnostmi formaldehida in fenolov, so sporočili z okoljskega ministrstva.