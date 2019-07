Ljubljanski pepel namesto v Moravče v Trbovlje #video

Zaradi inšpekcijske odločbe in posledične ustavitve naprave za predelavo odpadkov v podjetju Termit je Energetika Ljubljana morala poiskati zamenjavo za odvoz odpadkov iz ljubljanske toplarne. Pepel – toplarna ga letno pridela 12 tisoč ton, poleti na srečo precej manj kot pozimi – bodo do oktobra vozili v Trbovlje.

Minister Simon Zajc je po analizi, ki je pokazala na onesnaženje v Moravčah, odredil izredni nadzor nad delovanjem inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Termitu. Zanima ga, kako so lahko dozdajšnji nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu. Foto: STA Podjetje Termit iz Moravč, ki na tej lokaciji deluje od leta 1998 in katerega osnovna dejavnost je proizvodnja in predelava kremenovih peskov, se je po mnenju občine in civilne iniciative lokalnih prebivalcev v zadnjih letih "hitro širilo" in začelo sprejemati tudi nevarne odpadke.

Na to so občani pod vodstvom novega župana Milana Balažica prvič opozorili januarja letos ter zahtevali podrobnejše analize in ukrepanje države.

Slaba dva tedna nazaj je inšpekcija nato na podlagi poročila Agencije RS za okolje (Arso) ugotovila onesnaženje in podjetju zapovedala ustavitev naprave za predelavo odpadkov. Termit naj bi se že pritožil, več pa bodo, kot pravijo, povedali na novinarski konferenci v četrtek.

Prispevek Planeta o izsledkih inšpekcijske analize:

Izziv za Energetiko: kam z odpadnim pepelom?

Odločba pa ni težava le za Termit, ta je namreč sprejemal odpadke mnogih slovenskih podjetij. Po naših informacijah tja odvažajo livarska podjetja, kot so Titan Kamnik, Livar iz Ivančne Gorice, proizvodna podjetja Eta Cerkno ...

Med največjimi strankami podjetja je Energetika Ljubljana oziroma ljubljanska toplarna, od koder so v Termit odvažali pepel, ki ostaja po zgorevanju premoga v treh kotlih toplarne. Letno ga odvozijo kar 12 tisoč ton, sreča v nesreči pa je, da ga je poleti precej manj kot pozimi. Termit je iz pepela delal gradbeni kompozit.

Zaprtje naprave moravškega podjetja za Energetiko Ljubljana predstavlja težavo, saj sama nima dovoljenja za zbiranje, predelavo oziroma odlaganje tega odpadka, zato so morali iskati novega poslovnega partnerja.

Analiza inšpekcije je na petih lokacijah od skupno sedmih pokazala znatno presežene kritične vrednosti za arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec ali fluoride. Kritična vrednost za cink je bila v določeni globini presežena na vseh petih lokacijah. Foto: Ljudska iniciativa Moravče

Iskali nadomestno deponijo, javil se je le eden

Po inšpektorjevi rdeči luči Termitu so tako razposlali več povpraševanj zbiralcem in predelovalcem, ki imajo dovoljenje za prevzem pepela. "Razen družbe HSE-Energetska družba Trbovlje d.o.o. nobena izmed pozvanih družb ni oddala ponudbe. Tako imamo začasno rešitev do konca oktobra 2019 z novim poslovnim partnerjem," pravijo v podjetju.

Pepel bodo do jeseni torej namesto 25 kilometrov daleč v Moravče vozili na okrog 60 kilometrov oddaljeno trboveljsko deponijo. Kaj bo, če se zaprtje Termitovega obrata podaljša v jesen, niso pojasnili. Dodali pa so, da pripravljajo nov javni razpis za odvoz odpadkov med letoma 2020 in 2022.

Leta 2022 naj bi nato odprli novo plinsko-parno elektrarno, s čimer naj bi se po oceni ljubljanskega občinskega podjetja količina odpadkov zmanjšala za 70 odstotkov.

Eta Cerkno: Procesi tečejo nemoteno

Ali in, če da, kako na njihovo poslovanje vpliva, smo poleg toplarne vprašali ivančnogoriški Livar, Eto Cerkno in Livarno Titan iz Kamnika.

Odgovor smo dobili le iz Ete Cerkno, kjer so nam potrdili, da je Termit njihov poslovni partner, a podrobnosti o posledicah zaprtja njihove naprave ne razkrivajo. Povedali so nam le, da "kljub nedavnim dogodkom v Termitu vsi procesi v družbi Eta Cerkno potekajo nemoteno". Dodali so, da pri poslovanju izpolnjujejo vse okoljevarstvene standarde in zakonodajo.