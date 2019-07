Pitna voda v Moravčah zaradi Termita ni ogrožena

Pitna voda v Moravčah je neoporečna, so sporočili z okoljskega ministrstva. Analiza je sicer pokazala onesnaženost tal in podzemnih voda.

Analiza pitne vode, ki jo je po neodvisni kemijski analizi vode in sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah odredil minister za okolje in prostor Simon Zajc, je pokazala, da je pitna voda v Moravčah neoporečna, so sporočili z okoljskega ministrstva. Analiza je sicer pokazala onesnaženost tal ter izcednih in podzemnih vod.

Analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini, ki jo je v začetku leta odredil nekdanji okoljski minister Jure Leben, je pokazala nastanek okoljske škode. Aktualni okoljski minister Simon Zajc je prejšnji teden ob predstavitvi rezultatov napovedal še preverjanje stanja vodnih virov, čeprav onesnaženja v tem segmentu ni bilo mogoče pričakovati. Kot je pojasnil minister, so se želeli o tem prepričati.

Minuli petek so tako odvzeli vzorec pitne vode v vrtini Ples, ki leži severovzhodno od območja odkopa kremenovega peska Drtija. V vzorcu vode so bili analizirani osnovni parametri, skupni organski ogljik, kovine, fluoridi, fenolne spojine in formaldehid. V nabor parametrov so bile vključene spojine, ki so bile spoznane kot problematične v območju odkopa Drtija, so danes sporočili z ministrstva.

Rezultati analiz so pokazali, da pitna voda v vrtini Ples ustreza standardom za pitno vodo. Vpliva območja odkopa kremenovega peska Drtija na pitno vodo Agencija RS za okolje (Arso) v tem vzorcu ni zaznala. Pitna voda v Moravčah je torej neoporečna.

Moravška občina sicer danes zvečer v Moravčah pripravlja okroglo mizo z naslovom Naredimo Moravško dolino spet zeleno. Na njej bodo predstavili rezultate analize, prihodnje aktivnosti, pričakovanja in prve nujne ukrepe sanacije degradiranega območja nekdanjih odkopov. V Občini Moravče in moravški ljudski iniciativi zahtevajo, da podjetju Termit odvzamejo okoljevarstveno dovoljenje.