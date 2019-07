Turki spet z najnižjo ponudbo za Karavanke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi ob novem zbiranju ponudb je namreč najcenejšo ponudbo oddal turški gradbinec Cengiz, tokrat v vrednosti slabih sto milijonov evrov. Dars je prejel še štiri ponudbe. Poslali so jih:

- J&P – Avax (Grčija): 115 milijonov evrov,

- konzorcij Kolektor CPG – Yapi Merkezi (Turčija): 121 milijonov evrov,

- konzorcij Implenia Avstrija – Implenia Švica – CPG: 121,4 milijona evrov,

- konzorcij Gorenjska gradbena družba (GGD) - Metrostav (Češka): 122.1 milijona evrov.

Po odprtju ponudb sledi faza njihovega pregleda in ocenjevanja, so danes sporočili z Darsa. Včeraj se je iztekel podaljšani rok za oddajo ponudb. Dars je preučeval tri možnosti:

1. Da bi rok podaljšal do končne odločitve državne revizijske komisije o zahtevi Kolektorja CPG in GGD, ki se ne strinjata, da se je Dars k oddaji ponudb ponovno povabil tudi turški Cengiz in grški J&P-Avax.

2. Da bi ponudbe sprejel in jih do končne odločitve deponiral.

3. Da bi ponudbe odprl.

Na Darsu so se odločili za tretjo možnost in danes odprli ponudbe. Če bo Državna revizijska komisija ugodila zahtevi Kolektorja ali GGD, bi moral Dars izločiti dve najugodnejši ponudbi na razpisu. To bi pomenilo, da bi bila med ostalimi ponudbami najugodnejša tista, ki jo je oddal konzorcij Kolektor CPG – Yapi Merkezi.

Več sledi.