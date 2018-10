Preiskujejo šesterico: so v Sloveniji prali denar za Zdravka Mamića in pomagače?

Na policiji so potrdili, da Nacionalni preiskovalni urad (NPU) danes v sodelovanju s hrvaškim uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) opravlja hišne preiskave v več podjetjih zaradi suma pranja denarja. Kaj ima z njimi znani hrvaški nogometni menedžer Zdravko Mamić?

Preiskave izvajajo zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja. Te se nanašajo "na plačevanje ponarejenih računov slovenskih gospodarskih družb tuji 'off shore' družbi, ustanovljeni v Veliki Britaniji, za storitve, ki niso bile opravljene, v nadaljevanju pa so bila prejeta plačila oprana z veriženjem transakcij".

S tem so si storilci pridobili okoli 1,6 milijona evrov premoženjske koristi. Storitve kaznivih dejanj je osumljenih pet slovenskih in en hrvaški državljan.

Po naših informacijah so preiskave v Sloveniji povezane z nekaterimi ugotovitvami iz preiskav hrvaških organov odkrivanja in pregona proti Zdravku Mamiću, nekdanjemu podpredsedniku Nogometnega kluba Dinamo in nogometnemu menedžerju, ki velja za absolutnega vladarja hrvaškega nogometa.

Nogometni posli prek "off-shore" podjetij

Spomnimo, novembra 2015 je hrvaška policija v preiskavah zaradi suma zlorabe položaja, davčnih utaj in pranja denarja pri prestopih nogometašev aretirala Mamića in več drugih oseb. Ob njegovem bratu Zoranu Mamiću in sinu Mariu Mamiću, na katerega je formalno prenesel menedžerske posle, še tedanjega funkcionarja Dinama Damirja Vrbanovića, nogometnega menedžerja Nikkyja Vuksana in dva podjetnika: Igorja Kroto in Sandra Stipančića.

Foto: Reuters Osumljeni so bili, da so s fiktivnimi posli Nogometni klub Dinamo oškodovali za 20 milijonov evrov, ki bi jih moral klub dobiti ob prestopih nogometašev.

To so počeli prek več podjetij iz Švice, Velike Britanije, karibske države Sveti Vincenc in Grenadini, Hongkonga in Združenih arabskih emiratov, ki so jih imeli v lasti.

Ključna oseba: podjetnik iz Umaga?

Kot je znano, je hrvaško sodišče na prvi stopnji Zdravka Mamića letos zaradi finančnega oškodovanja Dinama in državnega proračuna obsodilo na šest let in pol zapora. Mamić je roki pravice ubežal, trenutno pa se nahaja v Hercegovini.

Ena od preiskovanih oseb, podjetnik iz Umaga Sandro Stipančić, naj bi bil povezan tudi s preiskavami v Sloveniji.

Hrvaški preiskovalci so namreč pozneje ugotovili, da naj bi nekatera Stipančićeva podjetja sodelovala pri pranju denarja tudi za nekatere druge osebe iz hrvaških poslovnih krogov. Šlo naj bi za isti vzorec fiktivnih poslov, pri katerih se je denar nakazoval na slamnata podjetja, nato pa dvigoval v gotovini.

Maja letos sta v dogovoru z USKOK krivdo priznala dva podjetnika, ki sta obremenila Stipančića. Obsojena sta bila na zaporne kazni.

Posli s podjetjem iz Londona v lasti srbskega menedžerja

Stipančić, ki krivdo zanika, naj bi sporne posle sklepal prek londonskega podjetja Barnes & Bell. Tega naj bi obvladoval prek različnih slamnatih oseb iz tujine. Na tej točki pridemo do Slovenije.

Foto: Thinkstock S tem podjetjem, ki je trenutno v postopku likvidacije, naj bi v zadnjih letih poslovalo tudi več slovenskih podjetij in posameznikov. Kdo so to, za zdaj ni mogoče izvedeti. Preiskovalci pa naj bi sumili, da naj bi bili nekateri od teh poslov fiktivni, namenjeni zgolj črpanju denarja in prikrivanju sledi za njim.

Po zadnjih podatkih je dejanski lastnik podjetja Barnes & Bell srbski nogometni menedžer Aleksandar Važić, ki ima stalno prebivališče v Dubaju.

Za zdaj ni jasno, ali so bila sporna nakazila povezana z morebitnimi nogometnimi posli ljudi iz Mamićevega kroga v Sloveniji ali pa sta podjetje iz Londona oziroma Stipančić podobne "storitve" kot za Mamića ponujala tudi različnim slovenskim podjetnikom.

Nova Mamićeva afera na Hrvaškem: lažna SMS sporočila

Z Mamićem je povezana tudi nova afera, ki v zadnjih dneh pretresa hrvaško politično sceno. Ta se je začela z razkritjem, da so SMS-sporočila, s katerimi je Mamić dokazoval, da je sodni proces proti njemu vnaprej odločen, ker da je tako ukazal nekdanji glavni državni odvetnik Dinko Cvitan, v resnici lažna.

Policija je namreč ugotovila, da jih je ustvaril nekdanji uslužbenec policije Franjo Varga, ki naj bi podobne storitve prodajal tudi nekaterih drugim osumljencem, med drugim Ivici Todoriću, nekdanjemu prvemu možu Agrokorja.

Preiskava je po naših podatkih plod nekajmesečnega intenzivnega in odličnega sodelovanja med slovenskimi organi odkrivanja in pregona s hrvaškim USKOK.

Serijsko uhajanje podatkov iz preiskav

To je odprlo pandorino skrinjico novih razkritjih. Varga, ki naj bi od Mamića za plačilo prejel novo hišo, je po ugotovitvah policije prodajal tudi informacije o policijskih preiskavah.

Andrej Plenković, hrvaški premier Foto: STA Dobival jih je od Blaža Curića, voznika enega od ministrov v vladi Andreja Plenkovića. Kmalu se je razkrilo, da je Curić sorodnik podpredsednika vlade Miljana Brkića, enega od pomembnejših Plenkovićevih političnih nasprotnikov v njegovi vojni proti desnemu krilu vladajoče stranke HDZ. Brkić je eden od zaupnikov nekdanjega šefa HDZ Tomislava Karamarka.

V zadnjih dneh Hrvaško pretresajo razkritja, da je uhajanje informacij iz preiskav praksa že vsaj od leta 2011, ko je notranje ministrstvo vodil Karamarko. Že takrat naj bi prav Brkić nekaterim osumljencem izdajal informacije o preiskavah, povezanih z elitno prostitucijo na Hrvaškem, ki je zajela številne znane osebe.