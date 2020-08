Prazni ljubljanski hoteli: število nočitev padlo za 76 odstotkov

Turizem Ljubljana vodi statistiko 22 hotelov v prestolnici in dveh hostlov. Julija so bili štirje od teh hotelov še zaprti, prvi teden avgusta pa je bil eden od njih nekaj dni odprt, glede na povpraševanje, so pojasnili za STA.

Številke v teh nastanitvenih obratih kažejo, da je bilo julija v njih opravljenih 28.150 prenočitev, v enakem obdobju lani, ko so bili odprti vsi hoteli, pa 117.117. Od 1. do 9. avgusta pa so obiskovalci v Ljubljani opravili 12.706 prenočitev, medtem ko so jih lani v tem obdobju 38.195.

"Prevladujejo sicer tuji gostje, veseli pa nas, da je letos precej več prenočitev domačih obiskovalcev," so pojasnili na Turizmu Ljubljana. Julija letos je bilo tako domačih gostov 40 odstotkov več kot julija lani, v prvih devetih dneh avgusta pa se je število njihovih prenočitev v primerjavi s tem obdobjem lani podvojilo. V skupnem številu prenočitev je delež slovenskih gostov sicer v obeh mesecih 14-odstoten.

Avgust nekoliko boljši

Foto: Ana Kovač Zasedenost 18 oz. 19 odprtih hotelov in dveh hostlov, ki jih spremlja Turizem Ljubljana, je bila avgusta boljša kot prejšnji mesec. Julija je bila zasedenost v povprečju 29-odstotna, pri čemer pa se je delež zasedenih postelj v teku meseca povečeval in v drugi polovici julija presegel 30 odstotkov. V nekaterih dnevih so bili obrati zasedeni tudi 39-odstotno. Okrevanje se je nadaljevalo v začetku avgusta, ko je bila zasedenost 40-odstotna.

"Glede na dejstvo, da se število prenočitev od začetka julija povečuje, ostajamo optimisti in verjamemo, da bo ob nespremenjenih okoliščinah – ali spremembah na bolje, kot so zmanjševanje okužb in odprave karanten – število obiskovalcev še naprej raslo," pravijo v Turizmu Ljubljana. Obenem jeseni pričakujejo še več gostov iz Slovenije, saj nameravajo konec avgusta in v začetku septembra intenzivneje promovirati Ljubljano in pakete večdnevnih doživetij s promocijskimi dogodki po Sloveniji – na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem in v Pomurju.

Hotel Slon: Zasedenost je precej pod pričakovanji

"S poletno sezono ne moremo biti zadovoljni," je ocenil pomočnik direktorja Hotela Slon in vodja prodaje Željko Vrhovac. Hotel v središču prestolnice je trenutno okoli 30-odstotno zaseden, kar je 60 odstotnih točk manj kot v tem obdobju v prejšnjih letih. "Zasedenost je precej pod pričakovanji, saj smo pričakovali hitrejše okrevanje, vendar so razmere ob drugem valu bolezni covid-19 vse to spremenile. Težko napovemo, kaj se bo zgodilo v nadaljnjih mesecih, saj se večina rezervacij zgodi v zadnjem trenutku in zelo težko načrtujemo prihodke," je pojasnil.

Foto: Srdjan Cvjetović

Julija in avgusta sicer delež slovenskih gostov v Hotelu Slon dosega približno desetino, medtem ko jih je bilo pred izbruhom covid-19 manj kot odstotek. "Povišanje pripisujemo večinoma turističnim bonom ter posebnim ponudbam, ki smo jih pripravili, pa tudi omejitvam glede potovanja v tujino," je povedal Vrhovac.

Med tujimi gosti pa je letos pri njih največ Nemcev, Avstrijcev, Švicarjev in Italijanov. "Težko rečemo, da so se gostje začeli vračati, saj razen individualnih počitniških gostov nimamo drugih segmentov, kot so poslovni gostje, konference, seminarji, skupine in podobno. Velika težava so zelo slabe letalske povezave in stalna napetost glede bolezni covid-19, zato predvidevamo, da ne bo veliko bolje do cepiva," je navedel sogovornik.

V M hotelu največ tranzitnih gostov

V ljubljanskem M hotelu so medtem julija in avgusta okoli 20-odstotno zasedeni, medtem ko je bila lani v tem obdobju zasedenost 96-odstotna. Razmere so v skladu s pričakovanji, ki so jih imeli po razglasitvi epidemije koronavirusa v Sloveniji. "Morda smo pričakovali malce več italijanskih gostov, ki so kar stalnica v Sloveniji, in posledično malce bolje zaseden avgust, vendar jih je zelo malo in tudi novih rezervacij ni," je povedal vodja prodaje v M hotelu Gregor Erbežnik.

Pri njih je sicer večina gostov tranzitnih, ustavijo se na poti proti Hrvaški, nekaj malega pa beležijo tudi poslovnih gostov. "Slovenskih gostov kljub bonom praktično ni, kar smo že pričakovali, saj se ljudje raje kot za obisk Ljubljane odločajo za obmorske in gorske destinacije," je pojasnil Erbežnik.