Doslej unovčili za 50 milijonov evrov turističnih bonov

Prebivalci Slovenije so doslej unovčili 17,6 odstotka vseh razpoložljivih turističnih bonov in ustvarili za 49,7 milijona evrov prihodkov. Najbolj so z obiskom zadovoljni na Obali, saj so kapacitete praktično polne. Sledijo termalne destinacije in alpski kraji.

Upravičenci do turističnih bonov so do 9. avgusta delno ali v celoti unovčili 361.232 bonov, katerih skupna vrednost znaša 49,71 milijona evrov, je sporočila Finančna uprava (Furs). To predstavlja 17,6 odstotka vseh bonov, ki jih je prejelo 2,05 prebivalca Slovenije.

Glede na to, da skupna vrednost bonov znaša 356,9 milijona evrov, delež unovčenih bonov predstavlja 14 odstotkov zneska.

Največ povpraševanja v obalnih občinah in alpskih turističnih središčih

Največ bonov je bilo unovčenih v občini Piran. Skoraj 64 tisoč bonov je lokalnemu prebivalstvu prineslo 9,9 milijona evrov prihodkov. V Izoli je bilo unovčenih 18 tisoč bonov v vrednosti 2,8 milijona evrov, v Kopru 12 tisoč bonov v vrednosti 1,7 milijona evrov, v Ankaranu pa dobrih 11 tisoč bonov v vrednosti 1,6 milijona evrov.

Veliko zanimanja so privabile tudi turistične občine v drugih predelih države. Tako je bilo v Bohinju porabljenih 21.500 bonov v vrednosti 2,8 milijona evrov, na Bledu 12.200 bonov v vrednosti 1,7 milijona evrov, v Bovcu 12.600 bonov v vrednosti 1,5 milijona evrov.

Napolnile so se tudi slovenske termalne destinacije. V brežiški občini so prebivalci Slovenije unovčili 18.318 bonov v vrednosti 2,6 milijona evrov. Moravske Toplice so pritegnile obiskovalce, ki so unovčili 18.131 bonov v vrednosti 2,7 milijona evrov. Ponudniki v občini Podčetrtek so zaenkrat prejeli nekaj manj kot dva milijona evrov iz 13.790 bonov, v občini Zreče 1,1 milijona evrov iz 7913 bonov, v občini Laško 1,1 milijona evrov iz 6960 bonov in v občini Rogaška Slatina 636.200 evrov iz 4139 bonov.

V ljubljanski mestni občini je bilo unovčenih 3245 turističnih bonov v vrednosti 396.800 evrov, v mariborski 2266 bonov v vrednosti 296.200 bonov.

Tri občine s po enim unovčenim bonom

Kot zanimivost. V treh slovenskih občinah je bil unovčen le en bon, in sicer v občini Kuzma v vrednosti 88 evrov, v občini Log-Dragomer v vrednosti 160 evrov, v občini Trzin pa v vrednosti 200 evrov. V občini Borovnica sta bila unovčena dva bona v skupni vrednosti 345 evrov, v občini Cirkulane pa trije boni v vrednosti 480 evrov.

Vsak polnoletni prebivalec je od države prejel bon v vrednosti 200 evrov, mladoletnim pa je pripadal bon v vrednosti 50 evrov. Bone bo mogoče unovčiti do konca letošnjega leta.