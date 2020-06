Kako s čim manj stresa unovčiti bon? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za unovčenje bona v vrednosti 200 evrov za odrasle in 50 evrov za mladoletne ne bo potrebnega drugega kot osebni dokument. V primerih prenosa bona na sorodnika do drugega kolena ali na primer, če bo šel vaš otrok na dopust s sosedi, pa se stvari zapletejo.

Od petka bomo po vsej Sloveniji lahko unovčili turistične bone. Turističnih bonov ne bomo prejeli v fizični obliki, ampak digitalno, prek sistema eDavki, unovčenje pa bo analogno. A Finančna uprava (Furs) opozarja, da izpolnjenih izjav ne pošiljajte nikamor – oddajte jih na recepciji namestitve.

Ob prihodu v hotel ali drugo nastanitev nam bo receptor dal obrazec, ki ga bomo izpolnili z osebnimi podatki in z želenim zneskom, ki ga bomo unovčili, ter te podatke vnesel v sistem Fursa. Dodatne obrazce pa morate izpolniti v primeru unovčitve bona upravičenca po tretji osebi. To je priloga 2. "Če vaš otrok na primer letuje z vašim stricem in bi želeli, da se bon ob takem letovanju unovči, je treba predložiti oziroma podpisati predhodno izjavo zakonitega zastopnika," je pojasnil Peter Grum, namestnik generalnega direktorja Furs.

Prenos ni mogoč med brati in sestrami

V primeru prenosa bona na sorodnike izpolnite prilogo 3. Ta prenos je mogoč samo vertikalno, torej starši otrokom, stari starši vnukom. "Ne more pa se izvesti prenos med brati, sestrami, bratranci, sestričnami in tako naprej," opozarja Grum.

Bon je prenosljiv v celoti, prav tako ga moramo unovčiti samo pri enem ponudniku. Morebitno izrabljanje prenosa bona bo preverjala tržna inšpekcija. Za fizične osebe bo kazen lahko znašala do 600 evrov.

"Z lastnoročno podpisano izjavo, ki jo prenosnik izpolni, jamči, da je v sorodstvenem razmerju s tisto osebo, na katero prinaša bon. Tako receptorju tega ni treba kontrolirati, niti tega ne more početi," še pravi Grum.

Obrazcev ne pošiljajte na Furs

Furs opozarja, naj koristniki bonov obrazcev ne pošiljajo na Furs. Stanje sredstev na bonu boste lahko spremljali prek aplikacije eDavki, zaprosite lahko tudi za potrdilo ob unovčenju. V primeru, da do konca leta ne boste porabili vsega zneska, bo preostanek šel državi. Unovčili pa ga boste lahko na več načinov. "Vse kombinacije so mogoče. Če namestitev torej stane 200 evrov, tja pa gresta fant in dekle, lahko unovčita samo en bon ali pa delno vsak po 100 evrov," še pojasnjuje Grum.

Edini pogoj seštevanja zneskov in plačila z boni je to, da bodo vse te osebe tam v resnici prenočile.

Bon boste lahko uporabili tudi ob rezervacijah prek tujih platform, kot je Booking, obvezno pa morate o unovčenju bona obvestiti ponudnika. Rezervacijo bo namesto nas lahko uredila tudi turistična agencija.