Janša povabil Elona Muska: Tesla naj v Sloveniji odpre novo tovarno

Elon Musk je na Twitterju zapisal, da avtomobilski proizvajalec Tesla išče novo lokacijo za tovarno. Odgovoril mu je predsednik slovenske vlade Janez Janša in mu kot mogočo lokacijo za že četrto tovarno električnih vozil predlagal Slovenijo.

Proizvajalec električnih vozil Tesla pospešeno išče lokacijo za svojo četrto tovarno. Čeprav se je v zadnjih dneh v medijih neuradno poročalo, da se je podjetje že odločilo za Rusijo, je prvi mož Tesle, milijarder Elon Musk, to zanikal na Twitterju. Se je pa na Muskov tvit odzval predsednik vlade Janez Janša in podjetnika pozval, naj četrto tovarno odpre v Sloveniji. Janša je Musku tudi posredoval seznam najvarnejših držav na svetu, na katerem je Slovenija na petem mestu.

Rusija aktivno vabi Teslo

Pred dobrim mesecem je ruski gospodarski minister napovedal državne subvencije za postavitev proizvodnje električnih vozil v Rusiji, poroča spletni medij Insideevs. Najava ministra je prišla le nekaj tednov po akciji več ruskih regij, ki so Muska pozvale, naj odpre novo tovarno pri njih. Večina analitikov sicer pričakuje, da bo Tesla novo tovarno odprla v Indiji, kjer ravno začenja aktivnosti za vstop na nov trg. Vendar je Musk tudi te novice komentiral z besedami, da bodo pred kakršnokoli resno investicijo najprej preverili indijski trg prek prodaje uvoženih vozil.

Proizvodnja v Berlinu že oktobra?

Tesla je sicer ravno pred zagonom novih tovarn v Berlinu in Teksasu, s čimer bo povečala proizvodnje zmogljivosti za več kot sto odstotkov. Bližje zagonu proizvodnje je tovarna v Berlinu, kjer naj bi prvi modeli Y na ceste zapeljali že oktobra. Zadnja prepreka za Muska v Berlinu so državna dovoljenja. Regulatorji Tesli še niso prižgali vseh potrebnih zelenih luči, da bi lahko tovarna zakonito poslovala. Glede na pisanje nemških medijev naj bi se to zgodilo v prihodnjih tednih.