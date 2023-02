Stran z dizlom? V tovarnah na vsakih tisoč motorjev "odveč" devet ljudi.

Za izdelavo tisoč dizelskih pogonov avtomobilska tovarna potrebuje 22 ljudi, za enako število elektropogonov le še 13. Avtomobilski sektor v Evropi, ki zaposluje 13 milijonov ljudi in ustvari osem odstotkov bruto domačega proizvoda Evropske unije, se ob elektromobilnosti in hitri rasti ambicij kitajskih tekmecev nahaja pred težkimi izzivi.

Dizelski in bencinski motorji bodo globalno prisotni še dolgo, le v Evropi - če bodo načrti Evropske unije zdržali - jih po letu 2035 ne bodo več potrebovali. Foto: Reuters Avtomobilska industrija je v Evropi zelo pomemben gospodarski dejavnik, medtem ko na drugih velikih trgih, kot sta Kitajska in ZDA, niti ni. V Evropi je v avtomobilskem sektorju zaposlenih 13 milijonov ljudi, kar predstavlja 11,5 odstotka služb v proizvodnji. Vlade držav članic na račun njihovega dela letno prejmejo 374 milijard evrov davkov. Avtomobilski sektor ustvari tudi skoraj osem odstotkov BPD v Evropski uniji, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Elektromobilnost bo položaj znotraj industrije močno spremenila. Trenutno velik zagon pridobivajo razvojni dobavitelji, kjer smo zelo močni tudi Slovenci. Z novimi sistemi v naročila velikih proizvajalcev prihajajo uveljavljeni dobavitelji, ki so svoje ime utrdili že v zlatih časih termičnih motorjev in začetnemu delu elektrifikacije, obenem pa v prvi plan stopajo tudi zagonska podjetja – eden takih je Elaphe, zdaj tudi strateški razvojni partner McLarna. Veliko manjša dodana vrednost se bo delala pri končni proizvodnji avtomobilov.

Prehod iz termičnih na elektromotorje bo bistveno poenostavil proizvodnjo novega avtomobila. Foto: Stellantis

Tesla je za zdaj sinonim proizvodne učinkovitosti. Avtomobile izdelujejo veliko hitreje in ceneje od tradicionalnih proizvajalcev. Foto: Tesla

Italija, kjer v avtomobilskem sektorju dela 270 tisoč ljudi, ima drugačen predlog

V tem tednu je evropsko javnost razburkalo več napovedi. Evropski parlament je še enkrat več potrdil, da se z letom 2035 v Evropi zaustavlja prodaja novih avtomobilov s termičnimi motorji. Končna odločitev bo odvisna tudi od smernic držav članic. Uprla se je že Italija, kjer je avtomobilska industrija prav tako pomemben gospodarski in socialni element – v tem sektorju v Italiji dela 270 tisoč ljudi, ki ustvarijo sedem odstotkov italijanskega BPD.

Italijanski avtomobilisti so sicer znotraj Stellantisa, kot so Fiat, Alfa Romeo in Lancie, že v tem desetletju napovedali prehod na polno električno ponudbo modelov. Pritožbe italijanske vlade – do leta 2035 predlagajo le 90-odstotno, in ne 100-odstotno znižanje izpustov CO2 pri novih avtomobilih – so tako že v nasprotju s strategijo lastnih proizvajalcev. V Italiji je lani prodaja električnih avtomobilov padla za 27 odstotkov in ti so imeli le še 3,7-odstotni delež. Italijo je po deležu električnih avtomobilov prehitela tudi Slovenija.

Ford prodaja tovarno v Saarlouisu, kjer bodo končali proizvodnjo focusa. Med resnejšimi potencialnimi kupci so tudi Kitajci. Foto: Ford

Nato je ta teden velika odpuščanja, to je do 3.800 ljudi, v Evropi napovedal še Ford.

Je to začetek že dolgo napovedanega prestrukturiranja avtomobilskih tovarn, ki naj bi jih prinesla elektromobilnost? Ta odločitev je sicer za zdaj povezana predvsem s Fordovo strategijo, saj razvoj iz Evrope selijo domov v ZDA. Odpuščali bodo predvsem pri produktnem načrtovanju in administraciji, ne pa pri proizvodnji vozil.

V tovarno v Kolnu bo Ford, da jo bo kot prvo preuredil za električna vozila, vložil milijardo evrov. Prve električne avtomobile bodo izdelali na Volkswagnovi platformi MEB, naslednjo generacijo vozil pa nato na novi električni platformi, ki jo bodo razvili v ZDA. Preostali zaposleni v Evropi jo bodo le še prilagajali evropskim potrebam.

Z manj ljudmi izdelati več avtomobilov

Številke so neizprosne in obetajo neizogibne spremembe. Za izdelavo tisoč dizelskih pogonov (od bloka motorja do izpuha) je nujnih 22 ljudi, je predlani pokazala raziskava v Franciji. Da bi izdelali tisoč elektromotorjev, bi potrebovali v povprečju le še 13 ljudi. Za nameček bi jih pet od teh delalo pri proizvodnji baterijskih celic.

Tesla ima v tovarni pri Berlinu cilj izdelati 500 tisoč avtomobilov letno in to z 12 tisoč zaposlenimi. Volkswagen trenutno v Wolfsburgu letno izdela 700 tisoč avtomobilov s termičnimi motorji, za ta postopek ima zaposlenih 25 tisoč ljudi. Teslina učinkovitost je postala zgled in nekdanji Volkswagnov predsednik Hebert Diess je opozarjal pred 30 tisoč izgubljenimi delovnimi mesti, če Volkswagen postopka svoje proizvodnje ne bo optimiziral.