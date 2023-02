Uradno: Ford v Evropi odpušča 3.800 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford bo v Evropi ukinil modela fiesta in focus, to je že storil tudi z mondeom. Za tovarno v nemškem Saarlouisu iščejo kupca, med interesenti je tudi kitajski BYD. Foto: Ford

Pri Fordu so potrdili, da bodo v naslednjih treh letih v Evropi odpustili 3.800 zaposlenih.

Kot smo pred tedni že napovedovali, se pri Fordu v Evropi obetajo velike spremembe. Te so povezane tudi z njihovo strategijo, da v Evropi z letom 2030 preidejo na prodajo le še novih električnih avtomobilov, prav tako pa tudi z višjimi stroški in potrebo po vitkejši poslovni ureditvi.

Odpuščanja za oddelke produktnega načrtovanja in administracijo

Ford bo tako v Evropi odpustil enajst odstotkov ljudi, največ odpuščanj bo v Nemčiji in Veliki Britaniji. Delo bodo izgubili predvsem tisti s področja produktnega načrtovanja in administracije. Ford bo v Evropi zadržal okrog 3.400 inženirjev, ki bodo delali na osnovi tehnologije, predhodno razvite v ZDA. To bodo prilagajali za uporabo v Evropi.

V Nemčiji bo Ford odpustil 2.300 ljudi, v Veliki Britaniji pa 1.300 ljudi. Na udaru bo inženirski center Merkenich pri nemškem Kölnu, prav tako raziskovalni center pri Aachnu – tam so razvijali večji del Fordove ponudbe osebnih avtomobilov. V Veliki Britaniji bo največ odpuščanj v raziskovalnem centru v Duntonu, kjer delajo predvsem na področju lahkih gospodarskih vozil.

Ford globalno zaposluje okrog 173 tisoč ljudi, od tega v Evropi približno 35 tisoč. Največjo tovarno imajo v Kölnu s 14 tisoč zaposlenimi.

V Evropi je Ford lani prodal dobrih 516 tisoč osebnih avtomobilov, kar je bilo dovolj za 4,6-odstotni tržni delež.