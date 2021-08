Teslin preboj: reciklirajo 92 odstotkov svojih odsluženih baterij

Električni avtomobili imajo glede izpustov emisij prednost pred avtomobili z motorjem na notranje zgorevanje, gledano z vidika življenjske dobe avtomobila. Vozniki električnih avtomobilov lahko izbirajo, s kakšno vrsto energije bodo polnili baterije − če je to energija, pridobljena s pomočjo obnovljivih virov, se izpusti v življenjski dobi avtomobila še znatno zmanjšajo. A nasprotniki trdijo, da že sam proces izdelave baterij vso prednost pri izpustih emisij izniči. Težava je potem tudi razgradnja odsluženih baterij, kjer ni v celoti jasno, kaj se lahko reciklira in kaj ne, kar pa tudi vpliva na določen emisijski odtis.

Vsak ima svoj način recikliranja

Avtomobilski proizvajalci se vsak na svoj način trudijo reciklirati odslužene litij-ionske baterije. Nekateri iz njih naredijo baterijske pakete za domove, spet drugi jim namenijo "drugo življenje" nekje drugje, tretji pa jih v celoti reciklirajo v materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti.

Pri Tesli se že več let trudijo in razvijajo svoj sistem recikliranja baterij. Kot so zapisali v zadnjem poročilu, jim je le uspel preboj in so zagnali svojo tovarno za recikliranje baterij. "V zadnjem četrtletju leta 2020 smo pri Tesli uspešno zagnali prvo fazo v našem oddelku za recikliranje v gigatovarni v Nevadi. Tam bomo znotraj podjetja procesirali tako odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji baterij, kot tudi odslužene baterije," so zapisali pri Tesli.

Tesla z uspešno zaključenim ciklom recikliranja postaja proizvajalec niklja, kobalta in drugih surovin. Namesto z rudarjenjem bodo surovine lahko pridobili tudi iz odsluženih baterijskih paketov. V letu 2020 so tako reciklirali 1.300 ton niklja, 400 ton bakra in 80 ton kobalta. Pri Tesli lahko reciklirajo kar 92 odstotkov celotnega baterijskega paketa z novimi postopki in te surovine znova uporabijo.