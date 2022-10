Lakirnica v Hočah obstala: sledi vrnitev 17 milijonov državi?

V hoški Magni so zaposleni prejšnji teden prejeli obvestilo, da bodo na delo čakali do konca leta, do takrat pa bodo prejemali 80 odstotkov nadomestila plače.

Avtomobilska multinacionalka je za svojo investicijo v novo slovensko tovarno od države dobila skoraj 17 milijonov evrov finančne spodbude, v skladu s pogodbo pa bi morala do konca tega meseca zaposlovati najmanj 404 ljudi. Zaradi težav s pandemijo covid-19 je proizvodnja v Hočah prvič obstala že marca 2020, večina zaposlenih pa je v drugi polovici leta 2020 odhajala na delo v graško tovarno.

Pogodbene zaveze so podaljšali za dve leti, toda ...

Potem ko je postalo jasno, da Magni letos ne bo uspelo izpolniti zaposlitvenega pogoja v pogodbi o dodelitvi finančne spodbude države, je gospodarsko ministrstvo pod vodstvom prejšnjega ministra Zdravka Počivalška marca letos, torej dober mesec pred državnozborskimi volitvami, izdalo sklep, s katerim je za dve leti, do 30. oktobra 2024, podaljšalo rok za izpolnitev pogodbenih zavez.

Če bo Magna takrat imela manj kot 202 zaposlena, bo morala vrniti celotno subvencijo, če jih bo zaposlovala od 203 do 403, pa bo morala vrniti ustrezen delež, dodaja Dnevnik.

Za vožnjo na delo v graško tovarno so se za zdaj odločili le posamezniki. Foto: STA

"Pogajanja so sicer naporna, a zelo poštena in profesionalna. Vodstva slovenskih podjetij bi se lahko prišla sem učit. 1. julija smo sklenili dogovor, na podlagi katerega so zaposlenim dvignili plače, do novega leta bodo sprejeli tudi nov plačni sistem," je za Dnevnik povedal Gvido Novak, predstavnik Konfederacije slovenskih sindikatov in pohvalil socialni dialog z vodstvom Magne.

Iščejo tudi nove naročnike

Proizvodnjo v Hočah so po dveh letih znova zagnali konec marca, a so se manj kot pol leta pozneje znova odločili za prekinitev. Prihodnje leto, ko naj bi proizvodnja vnovič stekla, naj bi zaposleni nadaljevali lakiranje karoserij jaguarja e-pace.

Direktor hoške tovarne David Adam, ki trenutno za medije ni dosegljiv, je ob marčnem zagonu obrata dejal, da si prizadevajo dobiti nove naročnike, a za zdaj še vedno ostaja odprto vprašanje, kdaj in ali nameravajo uresničiti drugo in tretjo fazo slovenskega industrijskega obrata Magna Nukleus v Hočah, ki vključujeta proizvodnjo karoserij in sestavljalnico vozil. Okoljevarstveno soglasje za širitev tovarne je postalo pravnomočno že lani.

Kot je razvidno iz letnega poročila Magnine slovenske družbe, je ta lani ustvarila 6,25 milijona evrov čistih prihodkov iz prodaje in 12,67 milijona evrov drugih poslovnih prihodkov, poslovno leto pa so sklenili z dobrimi petimi milijoni evrov izgube. Kljub temu so lani nadaljevali investicije v opremo in aktivnosti za nadaljnji razvoj podjetja. Celotna vrednost investicij je leta 2021 znašala skoraj tri milijone evrov.