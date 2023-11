Nov križanec: injekcija 308 milijonov evrov za tovarno v Turčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota ima eno svojih glavnih evropskih tovarn v Turčiji, prek katere bodo v Evropi prvič izdelovali priključnega hibrida in tudi baterije za svoja tovrstna vozila.

Foto: Toyota Toyota je začela s proizvodnjo nove generacije modela C-HR, ki smo ga pred meseci že podrobneje spoznali na premiernem razkritju. Avtomobil bodo izdelovali v tovarni v turški Sakaryji (na pol poti med Carigradom in Antalyjo), v katero so za potrebe novega avtomobila vložili 308 milijonov evrov. Toyota v tej tovarni sicer izdeluje tudi limuzinsko corollo.

V tej tovarni bodo prvič v Evropi izdelovali priključnega hibrida, obenem je Toyota tam dobila svojo prvo tovarno baterij v Evropi. Te bodo namenjene za priključne hibride, letna proizvodna kapaciteta pa znaša 75 tisoč baterijskih enot.

C-HR prevzema dirigentsko palico Toyotinih hibridov

V prvi generaciji je Toyota prodala več kot 800 tisoč vozil C-HR. Novo generacijo so razvili v Evropi, saj gre za avtomobi, ki vstopa v presek dveh najpomembnejših segmentov športnih terencev. Poudarek bo na hibridnih pogonih (1,8 in dvolitrski pogon). Priključno hibridni pogon bo celo naprednejši kot v novem priusu, ki je bil za Toyoto dolgo tehnološki pionir hibridne tehnologije. Ker bo prius v novi generaciji v Evropi na voljo le kot priključni hibrid, to pa samodejno zvišuje njegovo ceno, bo del prodajnega potenciala prevzel prav C-HR.

V Slovenijo ta križanec prihaja decembra.