Za zaprtimi vrati: prvi stik pred uradnim razkritjem #video

Za zaprtimi vrati studia na obrobju Hamburga, pod strogim embargom in z obvezno zaščito na čevljih so nam že pred dobrim tednom prvič pokazali svoj novi avtomobil. Toyota je danes tudi uradno razkrila novo generacijo C-HR, v katerem smo torej že sedeli in dobili pogosto ključen prvi vtis.

Eden najbolj zanimivih detajlov novega C-HR Foto: Gregor Pavšič Model C-HR je za Toyoto pred šestimi leti pomenil občuten korak stran od racionalnega pristopa do večine svojih avtomobilov. Križanec, ki je s svojimi dimenzijami zelo učinkovito meril na kupce dveh avtomobilskih segmentov, je v ospredje izrazito postavil vpadljivo obliko, atraktivno oblikovanje in tudi japonsko drznost. C-HR so izdelali z mislijo na evropskega kupca in očitno je bil pristop pravi. Več kot polovica kupcev je kot glavni razlog za nakup navedla videz in zasnovo vozila. Prodali so jih več kot 754 tisoč, C-HR je postal celo najbolje prodajana toyota v Evropi in tudi v novi generaciji avtomobil ostaja zvest svojemu izročilu.

To je avtomobil, ki v ospredje postavlja svoj karakter, obliko in meri na posameznike, večno mlade starejše voznike, nekoliko pogojno tudi manjše družine. Tem je pri Toyoti bolj namenjena corolla cross, mimogrede še en avtomobil, ki po velikosti podobno kot C-HR spada med dva avtomobilska razreda.

Toyota je C-HR zasnovala z mislijo na evropski trg, kjer so jih do zdaj prodali več kot 750 tisoč. Foto: Gregor Pavšič

Prepoznaven zadnji del ostaja zaščitni znak tudi novega C-HR. Foto: Gregor Pavšič

Prvič so na toyotah tako imenovane potopne kljuke. Foto: Gregor Pavšič

Prvi vtis za zaprtimi vrati studia v Hamburgu je bil zelo dober. C-HR, zdaj v drugi generaciji in še vedno v prvi vrsti namenjen okusu Evropejcev, je ostal zvest svojemu izročilu. Atraktivno in vpadljivo obliko so dopolnili s tehnološkimi novostmi, s katerimi bo japonski križanec v skladu s pričakovanji kupca. Kot prva toyota je dobil tako imenovane potopne kljuke, naknadno bo dobil tudi digitalni ključ.

Ko se voznik približa avtomobilu, se vklopijo zunanje luči in osvetlitev znaka na zadku avtomobila. Ta je kot dodatek širokega svetila LED eden najbolj vpadljivih detajlov avtomobila.

Vsi pogoni bodo hibridni. Foto: Gregor Pavšič



Pri priključnem hibridu bo kapaciteta baterije 13,8 kilovatne ure, moč polnjenja pa do zelo spodobnih sedem kilovatov. Prius vsaj za zdaj, ker je zasnovan globalno in ne tako evropsko kot C-HR, ponuja komaj pol toliko moči polnjenja. Pogon bo omogočal tudi tri stopnje rekuperacije zavorne energije.



Natančnejši tehnični podatki o zmogljivostih avtomobila za zdaj še niso na voljo. Pri pogonu je seveda poudarek na hibridnih sklopih. Priključnohibridna različica je celo naprednejša kot pri novem priusu, ki je bil za Toyoto hibridni pionir. Za pogon bodo tako skrbeli 1,8-litrski hybrid 140, ki ga že poznamo iz corolle cross, nato zmogljivejši dvolitrski hybrid 200 in še omenjeni priključni hybrid 220. Ta bo na voljo tudi s štirikolesnim pogonom.Pri priključnem hibridu bo kapaciteta baterije 13,8 kilovatne ure, moč polnjenja pa do zelo spodobnih sedem kilovatov. Prius vsaj za zdaj, ker je zasnovan globalno in ne tako evropsko kot C-HR, ponuja komaj pol toliko moči polnjenja. Pogon bo omogočal tudi tri stopnje rekuperacije zavorne energije.Natančnejši tehnični podatki o zmogljivostih avtomobila za zdaj še niso na voljo.

Moderna in tudi ravno prav drzna notranjost. V primerjavi z bZ4X in priusom je bolj klasična. Foto: Gregor Pavšič

Majhna ročica za upravljanje menjalnika Foto: Gregor Pavšič

Tako bodo sedeli sovozniki … Foto: Gregor Pavšič

V notranjosti je novi C-HR moderen, ni pa toliko poseben kot električni bZ4X in novi prius. Bolj klasična je zasnova vozniškega prostora, začenši z volanskim obročem in tudi merilniki. Nanje se še naprej gleda skozi volanski obroč, ne prek njega. Novost je večji zaslon na vrhu sredinske konzole.

Tudi fizičnih stikal je še precej, gledano v celoti pa je notranjost moderna oziroma ravno prav digitalna. Močno je osredotočena na voznika. Dodatna manjša pregrada na spodnji strani sredinske konzole, ki ločuje sovoznikov del, to še poudarja.

Pogled z zadnje klopi Foto: Gregor Pavšič

Kljuke zadnjih vrat niso več skrite, temveč potopne na enak način kot pri sprednjih vratih. Na zadnjih sedežih brez velikih novosti. Pravzaprav glavna kritika prve generacije C-HR je bila slabša stranska preglednost z zadnjih sedežev. To se ni bistveno spremenilo. Prostora je zadaj sicer dovolj, stranska okna pa zaradi oblikovalskega pristopa ostajajo manjša. Tudi kot odpiranja zadnjih stranskih vrat je dokaj ozek. Poudarimo še panoramsko streho, ki ima samozatemnitveno funkcijo, senčnika pa ne več. S tem so avtomobilu privarčevali pet kilogramov mase.

Pri Toyoti ne skrivajo tega, da je družinam bolj kot C-HR namenjena oblikovno bolj klasično SUV-jevsko zasnovana corolla cross. Pri obeh avtomobilih pa je razlika z vidika vpadljivosti, zanimivosti in tudi kakovosti pričakovano na strani C-HR, ki je povsem nov in za nameček še evropsko zasnovan Toyotin model.

Prodajno eden najpomembnejših modelov za Toyoto

Električni bZ4x in hibridni prius sta tudi v notranjosti morda še bolj drzna in zanimiva, a oba sta oziroma bosta prodajno zelo nišna modela. Kot smo že poročali, bo prius v Evropi na voljo le še kot priključni hibrid, kar povsem spreminja njegovo vlogo na avtomobilskem trgu v Evropi. Če bo prius postal premijski, bo C-HR usmerjen širše.

V Slovenijo bi lahko prvi primerki avtomobila pripeljali že konec letošnjega leta, kar pa še ni potrjeno. Letni domet avtomobila, vezan sicer tudi na razpoložljivost vozil iz tovarne, bo predvidoma med 250 in 300 avtomobili.

Relativno ozek vstop na zadnjo klop. Za družine je primernejša toyota corolla cross. Foto: Gregor Pavšič

Eden od zanimivih oblikovalskih pristopov novega avtomobila Foto: Gregor Pavšič

