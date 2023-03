Aprila konec za dva modela, 1.100 jih bo brez dela

Po mondeu, fiesti (letos) in focusu (leta 2025) se pri Fordu v Evropi poslavljajo še od dveh tradicionalnih modelov. Aprila bodo predvidoma končali proizvodnjo modelov S-max in galaxy. Oba so izdelovali v Valencii v Španiji, umik obeh modelov pa ne bo brez posledic za zaposlene. Službo bo izgubilo 1.100 ljudi. Fordova tovarna v Španiji bo sicer še vedno izdelovala kugo in model transit connect. Delavci v Valencii so v preteklosti izdelovali tudi omenjenega mondea. Tovarna bo letos v kratkem obdobju torej ostala še brez tretjega pomembnega modela.

V prvem valu na udaru predvsem Fordovi inženirji

Španska odpuščanja niso del prvega in prav tako že potrjenega vala odpuščanj. Ford je namreč že pred tedni napovedal odpuščanje v inženirskih vrstah, saj se ob preusmeritvi pozornosti na športne terence in električne modele glavnina razvojnega dela seli v ZDA.

Tako bodo pri Fordu v Nemčiji odpustili 2.300 zaposlenih, v Veliki Britaniji 1.300 in 200 v preostalih delih Evrope. Med temi 3.800 odpuščenimi jih 2.800 prihaja iz inženirskih vrst, ostalih tisoč pa iz administracije, marketinga, prodaje in distribucije – Ford želi na tem področju poenostaviti poslovanje.

Pogled v Fordovo tovarno v Valencii:

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford

Foto: Ford