Konec proizvodnje po 20 letih? Kaj čaka “stekleno” tovarno Volkswagna?

Volkswagnova “steklena” tovarna v Dresdnu je bila nekoč sen Ferdinanda Piecha, enega najbolj vplivnih in znanih direktorjev Volkswagnovega avtomobilskega imperija. Po načrtih arhitekta Guntherja Henna so jo zgradili in odprli leta 2002. Postavljena je v središču Dresdna, tega 800 let starega baročnega mesta v vzhodni Nemčiji. Stene tovarne so bile skoraj v celoti iz stekla, tla pa so nastala iz kanadskega javorja.

V tej tovarni je Volkswagen najprej izdeloval model phaeton, prestižni volkswagen, ki je bil prav tako ideja samega Piecha. Med leti 2001 in 2016 so izdelali več kot 84 tisoč phaetonov. Iz Dresdna je prav tako odpeljalo skoraj 2.200 bentleyjev flying spur, nato pa je Volkswagen v ospredje potisnil električne avtomobile. Najprej električno različico prejšnje generacije golfa, nato pa še naslednika ID.3. Skupno so v 20 letih izdelali dobrih 150 tisoč avtomobilov.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

V tovarni, ki je velika 83 tisoč kvadratnih metrov, je konec lanskega leta delalo 340 ljudi.

Tovarno v Dresdnu so začeli preoblikovati že pred nekaj leti. Postalo je jasno, da se bo Volkswagnova tovarna v Dresdnu razvila v “mobilnosti center prihodnosti”. Tam bi svoje mesto dobila tudi nova zagonska podjetja, del programa tovarne pa bi bili tudi obiski kupcev, ogled proizvodnje skozi zasteklene stene in osebni prevzem vozil.

Očitno pa se proizvodnja vozil v Dresdnu zaključuje. Tako je poročal nemški poslovni časnik Automobilswoche in se skliceval na svoje vire znotraj tovarne. Namesto avtomobilov naj bi dobrih 300 zaposlenih v Dresdnu dobilo nove naloge.

Če bi se napovedi uresničile, bi Volkswagen v luči optimizacije poslovanja proizvodnjo ID.3 prepustil drugim tovarnam. Prejšnji teden so Nemci sicer potrdili zmanjšanje zaposlenih v tovarni Zwickau, kjer bo brez dela ostalo okrog 300 ljudi s pogodbami za določen čas. Sklepanje tovrstnih pogodb naj bi pri Volkswagnu zamrznili vsaj za naslednja tri leta, je poročal nemški Der Spiegel.

Tovarna v Dresdnu je sicer last podjetja Volkswagen Sachsen, poleg tega pa še omenjena tovarna Zwickau in tovarna motorjev v Chemnitzu. Vse tri tovarne zaposlujejo okrog 13 tisoč ljudi, v povprečju so ti stari 44 let, delež žensk med zaposlenimi pa je približno 12,5-odstoten.