Jankovićeva desna roka z nečakom Ivana Zidarja snuje hotel

Zgodba o povezavah vodilnih v Mestni občini Ljubljana s podjetjem Modra Vila, investitorjem v več deset milijonov evrov vredno stanovanjsko gradnjo v Dravljah, dobiva nove razsežnosti. Zbrali smo nove podatke, ki dokazujejo, da so nepremičninski projekti, odvisni od volje ljubljanske občine, močno obremenjeni s sumi navzkrižja interesov.

Ljubljanski župan Zoran Janković in nekdanji predsednik uprave SCT Ivan Zidar leta 2009 ob odprtju obnovljenega Razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu. Foto: STA

Objavljamo nova obremenilna dejstva v zgodbi o vpletenosti dveh ključnih funkcionark Mestne občine Ljubljana (MOL) v trenutno enega večjih gradbenih projektov v Ljubljani. Gre za:

Urško Otoničar , ženo Marka Otoničarja , investitorja gradnje šestih stanovanjskih blokov na Regentovi cesti v Ljubljani, in

, ženo , investitorja gradnje šestih stanovanjskih blokov na Regentovi cesti v Ljubljani, in Zdenko Grozde, direktorico Javnega holdinga Ljubljana in eno od najpomembnejših oseb iz kroga župana Zorana Jankovića.

Nenavadno ni le to, da je projekt šestih stanovanjskih blokov v Dravljah, ki ga gradi Otoničarjevo podjetje Modra Vila, dobil dovoljenja mestnih oblasti v rekordno hitrem času. To mu je uspelo kljub opozarjanju okoliških prebivalcev, ki svarijo pred grozečo prenaseljenostjo soseske in nevarnostjo za podtalnico.

Še več, Grozdetova je skupaj z Markom Otoničarjem maja lani soustanovila podjetje, torej istočasno, ko so na MOL stekli postopki za spremembe prostorskega načrta. Te Otoničarju omogočajo, da gradi višje bloke, s čimer bo po naših izračunih imel najmanj sedem milijonov evrov več prihodkov.

Foto: Jure Mazgič

Za glavno operativko izbrali desno roko Zorana Jankovića

Naše raziskovanje je pokazalo, da ima Zdenka Grozde v tej zgodbi bistveno večjo vlogo in da so si v roke segli ljudje z dobrimi povezavami pri ljubljanskem županu in posamezniki z notranjimi informacijami o premoženju nekdanjega SCT.

Marko Otoničar, investitor stanovanjske gradnje v Dravljah, namreč ni le nekdanji visoki uslužbenec SCT in direktor odvisne družbe SCT Univerzalgrad, ampak tudi nečak Ivana Zidarja, nekdanjega predsednika uprave propadlega gradbinca. To nam je včeraj potrdilo več virov iz vrst nekdanjih zaposlenih v SCT.

Zdenka Grozde, desna roka Zorana Jankovića Foto: STA Maja lani so bili Zdenka Grozde, dolgoletna desna roka Zorana Jankovića, nekdanji župan Horjula Janko Jazbec, Marko Otoničar in mariborski poslovnež Marko Arsenovič med ustanovitelji podjetja Sredina. Grozdetova je takoj postala njegova prokuristka, kar pomeni, da predstavlja podjetje v razmerju do tretjih oseb.

Grozdetova je v ponedeljkovih pojasnilih za Siol.net poskušala prikriti svojo resnično vlogo v podjetju. Poudarila je, da se je svoji funkciji že odpovedala.

A več sogovornikov in virov nam je včeraj potrdilo, da to ni res in da ima Grozdetova ključno operativno vlogo v podjetju Sredina.

V središču Ljubljane bodo odprli hotel

Podjetje Sredina je že dva tedna po ustanovitvi kupilo poslovne prostore nekdanjega SCT na Vošnjakovi ulici v Ljubljani, v katerih je služboval tudi Ivan Zidar, v njih pa je bil sedež podjetja Delfi, prek katerega je lastninil SCT.

Poslovni prostori so po propadu SCT pristali v stečajni masi. Leta 2016 jih je kot upnica odkupila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znana kot slaba banka. Na razpisu jih je maja lani prodala podjetju Janmix, ki je v lasti Janka Jazbeca. To jih je v manj kot 14 dneh preprodalo novoustanovljenemu podjetju Sredina.

Poslovni prostori nekdanjega SCT na Vošnjakovi ulici v Ljubljani Foto: Ana Kovač

Zakaj je podjetje Sredina kupilo nepremičnine na Vošnjakovi ulici, uradno ni znano.

Sosedje na Vošnjakovi ulici predvidevajo, da v prostorih, ki so v neposredni bližini dveh ljubljanskih hotelov Lev in Intercontinental, nastajajo nove hotelske zmogljivosti. To potrjujejo tudi nedavne izjave Janka Jazbeca za lokalni časopis, da je v Ljubljani kupil nepremičnino, ki jo bo preuredil v hotel.

Kdo je financiral milijonski posel?

Eno od vprašanj, ki se pri tem zastavlja, je, od kod podjetju Sredina viri sredstev za nakup:

1. Na nepremičnini, za katero so DUTB plačali 1,35 milijona evrov brez davka, v skoraj letu ni bila vpisana nobena hipoteka. Po podatkih Geodetske uprave RS (Gurs) je nepremičnina vredna nekaj manj kot 1,8 milijona evrov.

2. Da bi bil projekt sposoben financirati Janko Jazbec, je iz finančnih izkazov njegovih podjetij malo verjetno. Prvotni kupec nepremičnine, podjetje Janmix, je leta 2016 ustvaril le okrog 200 tisoč evrov prihodkov.

3. Tudi solastnik podjetja Sredina Marko Otoničar je moral nedavno pri eni od slovenskih bank za projekt v Dravljah najeti skoraj sedem milijonov evrov posojila.

4. Med vsemi ustanovitelji ima daleč največ kapitala Marko Arsenovič, med drugim lastnik podjetja S.Oliver Slovenija. Ali je on zagotovil denar, ni znano.

Janko Jazbec včeraj ni bil dosegljiv za komentar.

Foto: Ana Kovač

Grozdetova in Jazbec življenjska sopotnika

Grozdetova je še v ponedeljek zatrjevala, da z Markom Otoničarjem in njegovimi podjetji ne sodeluje. Prav tako je zanikala poslovne povezave z največjim lastnikom podjetja Sredina Jankom Jazbecem. A to se je zdaj izkazalo za laž.

Da v imenu podjetja Sredina v poslovnih odnosih nastopa Zdenka Grozde, je včeraj za Siol.net potrdil Anton Zemljak iz podjetja Pandom. To se je s podjetjem Sredina tako kot več drugih sosedov zapletlo v spor glede parkirišč na notranjem dvorišču na Vošnjakovi ulici.

Grozdetovo in Jazbeca je mogoče najti skupaj v dveh podjetjih. Viri so nas opozorili, da sta celo večletna življenska sopotnika.

Leta 2014, ko je bil Janko Jazbec (tretji z leve) še župan Horjula, je Lekarna Ljubljana v tamkajšnjem centru starejših odprla poslovalnico. Foto: Občina Horjul Kot je znano, se je Jazbec tako kot Otoničar prek podjetja AC Asfalti leta 2014 potegoval že za en večji del premoženja nekdanjega SCT, in sicer za betonarno v Črnučah. Zaradi obsežnosti posla je že takrat sprožil ugibanja, kdo je v njegovem ozadju.

V obdobju svojega županovanja v Horjulu je imel Janko Jazbec tudi veliko posluha za ljubljanska občinska podjetja, na primer za Lekarno Ljubljana.

Janković: sorodstvene povezave niso sporne

A vsi ti sumi navzkrižja interesov očitno ne motijo ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Na ponedeljkovi seji mestnega sveta, ki je potrjevala spremembe prostorskega načrta in s tem šla močno na roko Marku Otoničarju, je dejal, da zadeva zanj ni sporna, saj da jo vodi mestna stroka in da je bila sprejeta, še preden je projekt in gradnjo prevzel Marko Otoničar.

Šest zgradb s stanovanji v Dravljah gradi podjetje Modra Vila. Njegov lastnik je Marko Otoničar, mož začasne direktorice mestne uprave Urške Otoničar, ki je pred tem vrsto let vodila občinski oddelek za finance. Foto: Ana Kovač

Dodal je še, da ta projekt podpira ne glede na sorodstvene povezave. "Če nekdo iz političnih razlogov misli, da se mora vsak, ki je na nekem položaju, ločiti, se moti,” je dejal Janković.

Z vprašanji smo se že v ponedeljek obrnili na MOL, vendar odgovorov po dveh dneh nismo prejeli, saj jih menda še pripravljajo.

Zaradi suma spornega ravnanja in navzkrižja interesov je medtem že prispela prijava na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).