Posli Jankovićevih dam, ki smrdijo do neba

V ljubljanskih Dravljah, natančneje ob Regentovi cesti, raste nova stanovanjska soseska.

Šest zgradb s stanovanji tam gradi podjetje Modra Vila, ki je zemljišča na tem območju kupilo leta 2016. Njegov lastnik je Marko Otoničar, mož začasne direktorice mestne uprave Urške Otoničar, ki je pred tem vrsto let vodila občinski oddelek za finance. Prav zaradi tega je prijavo že prejela Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Foto: Ana Kovač Prvotno so v Modri vili načrtovali gradnjo 50 stanovanj. A nato so si premislili. Mestno občino Ljubljano so lani zaprosili za spremembe prostorskega akta, ki bi jim omogočil gradnjo 68 stanovanj in globlje podzemne garaže.

Višjim zgradbam, ki bi omogočile gradnjo terasastih stanovanj, nasprotujejo okoliški prebivalci. 39 jih je podpisalo peticijo, s katero opozarjajo na grozečo prenaseljenost soseske in nevarnost za podtalnico. Zaskrbljeni so tudi nad govoricami, da gre pri projektu za interes posameznih uslužbencev na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Foto: Ana Kovač

Povezave do vrha MOL

Kljub temu so na občini, ki jo vodi Zoran Janković, podjetju ugodili. Že včeraj pa so mestni svetniki z glasovi Jankovićeve liste in Socialnih demokratov (SD) podprli spremembe odloka.

Podatki, ki smo jih v zadnjih dneh analizirali na Siol.net, razkrivajo še večjo vpetost projekta v sam vrh Mestne občine Ljubljana (MOL).

Investitor Marko Otoničar je namreč poslovno tesno povezan še z eno ključno uslužbenko občine. Gre za Zdenko Grozde, dolgoletno direktorico Javnega holdinga Ljubljana (JHL), lastnika najpomembnejših občinskih podjetij.

Otoničar in Grozdetova sta solastnika podjetja Sredina, ki je registrirano za posle z nepremičninami. Prokuristka tega podjetja je Zdenka Grozde.

Foto: Ana Kovač

S čim se ukvarja skupno podjetje investitorja in šefinje mestnega holdinga?

S čim se dejansko ukvarja podjetje Sredina, ni znano.

Ustanovljeno je bilo maja lani, sočasno s pripravo in nastajanjem projekta v Dravljah, v katerem se Otoničar prvič pojavi že leta 2016. Takrat je začel od dotedanjih investitorjev, med drugim od podjetja Sol Gradnje, odkupovati zemljišča, za kar je porabil več sto tisoč evrov. Lani jeseni pa je podjetje Modra Vila dobilo 6,8-milijonsko posojilo za gradnjo projekta in gradbeno dovoljenje.

Preostala solastnika podjetja Sredina sta nekdanji župan Horjula Janko Jazbec, sicer direktor podjetja, in mariborski poslovnež Marko Arsenovič. Tudi Jazbec je tesno povezan z Zdenko Grozde. Je namreč lastnik družbe Blago-Mix, katere prokuristka je Grozdetova. S tem ima enega od ključnih položajev v njegovem podjetju, saj ga predstavlja v razmerju do tretjih oseb. Kljub temu Grozdetova zatrjuje, da z Jazbecem ne posluje.

Tudi solastništvo podjetja po njenih razlagah ni enako poslovnemu sodelovanju. Poudarila je namreč, da z Markom Otoničarjem ali njegovimi podjetji ne sodeluje ne kot fizična oseba ne v nobeni drugi obliki. Sodni register kaže drugačno sliko.

Grozdetova je povedala, da ima v podjetju Sredina štiriodstotni delež kot naložbo. Trdi, da je lastniški delež prijavila KPK. "Glavna dejavnost je nastanitvena dejavnost, ki pa se ne izvaja," je poudarila. Po lastnih besedah je tudi že vložila predlog za izbris prokure iz registra. Zakaj je to storila, če v tem ne vidi ničesar spornega, ni znano.

Foto: Ana Kovač

Zakaj je vloga Zdenke Grozde sporna

Dejstvo, da sta Zdenka Grozde in Marko Otoničar solastnika istega podjetja, je sporno zaradi več razlogov.

1) Urška Otoničar, žena Marka Otoničarja, je članica nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana, ki ga vodi Zdenka Grozde.

Gre za klasični primer navzkrižja interesov, zaradi katerega je mogoče dvomiti o kakovosti in nepristranskosti nadzora Urške Otoničar nad Zdenko Grozde, poslovno partnerico njenega moža.

2) Podjetja Marka Otoničarja poslujejo z mestnim holdingom, ki ga vodi Zdenka Grozde.

Otoničarjevo podjetje AC Asfalti je v zadnjih štirih letih v poslih s podjetji v lasti MOL in Javnega holdinga Ljubljana ustvarilo približno 450 tisoč evrov prihodkov. Ti so pomemben vir prihodkov podjetja AC Asfalti, saj je to v letu 2016 ustvarilo 1,6 milijona evrov prihodkov. Podjetje dela za Vodovod-Kanalizacija (VO-KA), Ljubljanski potniški promet (LPP), Energetiko in Žalami.

Urška Otoničar, v.d. direktorice mestne uprave MOL Foto: MOL

3) Zdenka Grozde je oseba iz najožjega kroga zaupnikov Zorana Jankovića.

Konec decembra je Grozdetova dobila nov petletni mandat na čelu holdinga, ki upravlja štiri občinska podjetja (letno skupaj obrnejo četrt milijarde evrov).

Ko je Janković konec leta 2011 neuspešno sestavljal vlado, je sodelovanje z morebitnimi koalicijskim partnerji pogojeval tudi z zahtevo, da Grozdetova prevzame vodenje Slovenske odškodninske družbe (Sod), predhodnice današnjega Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki upravlja lastniške deleže države v podjetjih.

Zdenka Grozde ima že ves čas županovanja veliko zaupanje Zorana Jankovića. Je tudi njegova javna podpornica. "Vesela sem, da mi je življenje naklonilo in sem dobila priložnost delati z županom, ki mi je širil obzorja in mi omogočil, da sem lahko v praksi uporabila svojo strokovnost," je dejala pred parlamentarnimi volitvami leta 2011.

Zdenka Grozde Foto: STA Tako ima Grozdetova, četudi formalno ni pristojna za prostorska dovoljenja, neomejen dostop do Jankovića, ki je podpisan pod vse ključne sklepe, povezane s projektom v Dravljah.

Oktobra lani je najprej podpisal sklep o začetku postopka spremembe prostorskega načrta, mesec dni pozneje pa še dogovor o sodelovanju s podjetjem Modra Vila. Medtem ko nekateri vlagatelji na spremembe dovoljenj čakajo več let, je odbor za urejanje prostora MOL, ki ga vodi Janez Koželj, sklep o začetku spremembe prostorskega načrta za območje v Dravljah podprl brez glasov proti.

Ali so na MOL seznanjeni s povezavami med Grozdetovo in vlagateljem v projekt, ni znano, saj zaprošenih odgovorov še nismo dobili.

4) Sprememba prostorskega načrta Marku Otoničarju prinaša korist.

Podjetje Modra Vila bo lahko zgradilo 18 stanovanj več. To posledično pomeni, da se bo samo skupna površina vseh stanovanj (brez parkirišč) povečala za 2.700 kvadratnih metrov. Če bo Otoničar zanje iztržil po 2.500 evrov za kvadratni meter, kar je spodnja meja cena za novogradnje, mu bo to v primeru, če mu bo uspelo prodati vsa nova stanovanja, prineslo še dodatnih sedem milijonov evrov prihodkov.

"Urška Otoničar ni imela vloge pri spremembi prostorskega načrta,” je včeraj na seji mestnega sveta MOL, ki je potrjevala spremembe prostorskega načrta, dejal župan Zoran Janković.

"Če nekdo iz političnih razlogov misli, da se mora vsak, ki je na nekem položaju, ločiti, se moti,” se je čudil očitkom o spornem ravnanju.

Vse poti vodijo do nekdanjega SCT

Povezave Zdenke Grozde z Modro vilo in Otoničarjem sicer segajo do propadlega gradbenega velikana SCT.

Ivan Zidar Foto: STA Marko Otoničar je nekdanji visoki uslužbenec SCT. Gradbeni baron Ivan Zidar mu je zaupal vodenje podjetja SCT Univerzalgrad, ki je od matične družbe najemalo skladišče eksplozivnih sredstev. Leta 2011 je skupaj z ostankom nekdanjega SCT končalo v stečaju.

Kmalu zatem so nekdanji vodilni ustanovili podjetje AC Asfalti, ki je danes v večinski lasti Otoničarja. Leta 2014 se je podjetje zanimalo za nakup nekdanje betonarne SCT v Črnučah. Zanjo se je potegoval tudi Janko Jazbec, s čimer je zaradi obsežnosti posla že takrat sprožil ugibanja, kdo je v njegovem ozadju.

Že več let se namreč v gospodarskih krogih pojavljajo informacije, da se denar nekdanjega propadlega SCT v obtok vrača skozi posle z nepremičninami iz stečajne mase. Uradne potrditve teh informacij ni.

Kdo je novi lastnik prostorov na Vošnjakovi?

Od leta 2015 Otoničar, nekdanji visoki uslužbenec SCT, spet domuje v prostorih nekdanjega gradbenega velikana, z Jazbecem pa je očitno združil moči.

Njegovo podjetje AC Asfalti ima namreč sedež v nekdanjih prostorih SCT na Vošnjakovi ulici. Kdo je njihov lastnik, uradno ni mogoče izvedeti. Lani jih je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) začela prodajati, a tam ne razkrivajo, komu so jih prodali.

Foto: Ana Kovač Po naših podatkih sta solastnika teh prostorov prej omenjeno podjetje Sredina, kjer je prokuristka Zdenka Grozde, in še eno podjetje v lasti Janka Jazbeca.

Leta 2012 je sicer Mestna občina Ljubljana proti SCT v stečaju vložila tožbo za lastništvo nad nepremičninami, ki naj bi veljale za javno dobro. Predmet tožbe so bile tudi nepremičnine na območju Vošnjakove.

Novi lastniki prostorov na Vošnjakovi so se sicer v zadnjih letih zapletli v več sodnih sporov s sosedi, med drugim tudi zaradi lastništva pripadajočih parkirišč.