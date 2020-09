Ikea začela zaposlovati v Sloveniji, razpisanih več kot 300 mest

V Ikei vse bodoče sodelavce vabijo, da se na različne položaje na področju prodaje, logistike, odnosov s kupci in podpore kupcem, prehrane, restavracije in drugih oddelkov, prijavijo preko zaposlitvenega portala MojeDelo.com ali svetovne spletne strani IKEA.

Še posebej spodbujajo prijave raznolikih kandidatov

Kot poudarjajo v družbi, iščejo sodelavce iz najrazličnejših okolij, hkrati pa izbirajo tiste, ki verjamejo v vrednote podjetja, kot so pripadnost, enostavnost, stroškovna zavest ter skrb za ljudi in planet. Kot so še zapisali, hkrati iščejo sodelavce, ki bodo z močno strastjo do notranjega opremljanja dodali svoj delež k ustvarjanju Ikea kulture. "Še posebej spodbujajo prijave raznolikih kandidatov, ne glede na njihovo starost, spol, spolno usmerjenost ali katero koli drugo obliko identitete," so še dodali.

Foto: STA

Kot še navajajo, švedski trgovec sledi smernicam družini prijaznega podjetja in vsem sodelavcem nudi različne ugodnosti, vključno z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem in zasebnim pokojninskim zavarovanjem.

Vsi razpisi za prosta delovna mesta bodo odprti do konca septembra. Nato bodo v oktobru sledili razgovori in ocenjevanje prijavljenih kandidatov, so še zapisali v izjavi za javnost.

Neuradno naj bi trgovina vrata odprla marca

Kdaj bo prva Ikea trgovina v Sloveniji - stavba sicer že stoji v nakupovalnem središču BTC City v Ljubljani - odprla svoja vrata, ne razkrivajo. Kot pravijo, točnega datuma odprtja še ne vedo in da ga bodo takoj, ko ga bodo imeli, delili z javnostjo.

Neuradno naj bi sicer trgovina v Ljubljani svoja vrata odprla marca 2021. Več o dogajanju pa v članku Kaj se dogaja z Ikeo v Ljubljani – bo oktobra odprla svoja vrata ali ne?