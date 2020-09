Kaj se dogaja z Ikeo v Ljubljani – bo oktobra odprla svoja vrata ali ne?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mnogi odštevajo dneve in težko pričakujejo odprtje ljubljanske Ikee. Kajti trgovine Ikea običajno svoja vrata odprejo leto dni po začetku gradnje. Pa bo slovenska Ikea oktobra že sprejela prve nakupovalce ali bomo morali še nekaj mesecev hoditi v sosednje države, če nam bo to epidemiološka situacija zaradi novega koronavirusa sploh dopuščala?

Če se te dni peljete mimo Ikee, ki je v zadnjem letu zrasla v ljubljanskem BTC, boste dobili vtis, da je že vse pripravljeno in da morda vendarle držijo napovedi, da bo leto dni od postavitve temeljnega kamna ljubljanska Ikea odprla svoja vrata. Ne nazadnje je pred kratkim zrasel tudi zavidljivih 48 metrov visok reklamni stolp, ki že na daleč kaže lokacijo priljubljene trgovine švedskega pohištvenega velikana.

Je kaj resnice v govoricah, da odprtja letos še ne bo?

A vse glasnejše so govorice, da ne bo tako in da bi se lahko odprtje slovenske Ikee, ki jo mnogi nestrpno pričakujejo – sploh zaradi trenutne epidemiološke situacije pri nas in v sosednjih državah, ko mnogi iz previdnosti raje ne bi hodili po nakupih čez mejo –, krepko zavleklo. Ali je kaj resnice v tem, smo povprašali pri Ikei oziroma agenciji, ki skrbi za njihove stike z javnostjo.

"Z dozdajšnjim napredkom pri gradnji smo zadovoljni – zunanjost naše trgovina v Ljubljani je namreč v veliki meri že dokončana. V notranjosti trgovine pa je še vedno veliko dela – vključno s postavitvijo potrebnih sistemov, zgraditvijo komercialnega dela, dobavo blaga in drugimi opravili. Pridobiti pa moramo tudi še posamezna dovoljenja," so pojasnili.

Dodali so, da se zavedajo velikega pričakovanja trgovine Ikea v Sloveniji in da bodo o novostih vse nemudoma obvestili: "Takoj, ko bomo imeli točen datum, ga bomo z veseljem potrdili in ga delili z javnostjo." Pa vendar konkretnega odgovora na vprašanje, ali se torej trgovina v Ljubljani odpira oktobra ali ne (čeprav nismo spraševali o točnem datumu), niso dali.

Foto: STA

Kljub situaciji s covid-19 je gradnja napredovala v skladu z načrti

So pa še pojasnili, da je gradnja ljubljanske Ikee tudi v času epidemije napredovala po načrtih, pri čemer so dosledno upoštevali vse zdravstvene in varnostne ukrepe. Situacijo z novim koronavirusom še vedno dnevno spremljajo in se, kolikor je le mogoče, prilagajajo razmeram.

Hkrati se trudijo minimalizirati vpliv covid-19 na potek dokončanja gradnje in ureditve trgovine. "Naša absolutna prioriteta v tem obdobju ves čas ostaja zagotavljanje varnost in zdravje vseh, ki sodelujejo pri gradnji, naših zaposlenih in obiskovalcev," še poudarjajo.

Zaposlenih že 19 ljudi od skupno 300

Tudi zaposlovanje novega kadra se je že začelo. Trenutno je v Sloveniji zaposlenih 19 ljudi, ki skrbijo za vstop na trg in projekt gradnje trgovine. Skupaj nameravajo zaposliti kar 300 sodelavcev.

"Zaposlovanje vodstvenega kadra naše bodoče trgovine smo že začeli, vključno s področji financ, zaposlovanja in kulture, zdravstva in varnosti ter drugih. Trenutno je odprtih 19 razpisov za prosta delovna mesta, vendar je za nekatera delovna mesta potrebna več kot ena oseba, tako da trenutno iščemo 28 bodočih sodelavcev," razlagajo. Predvidoma šest mesecev pred odprtjem trgovine pa bodo začeli množično zaposlovati. Pri tem bodo iskali sodelavce, ki bodo zasedli raznolika delovna mesta, vključno s prodajo, logistiko, notranjim oblikovanjem, kadrovsko službo in drugimi.

A množično zaposlovanje se do tega trenutka še ni začelo. Bi glede na pojasnjeno torej lahko sklepali, da Ikee v Ljubljani še vsaj pol leta ne bo? Bo torej svoja vrata odprla šele spomladi 2021?

Pri Ikei ostajajo pri uradnem odgovoru, da točnega datuma odprtja še ne vedo in da ga bodo takoj, ko ga bodo imeli, delili z javnostjo.

Foto: STA

Kako bo videti slovenska Ikea?

Celoten objekt Ikee v ljubljanskem BTC obsega 34 tisoč kvadratnih metrov, v prvem nadstropju pa bo 52 opremljenih prostorov in več kot 9.500 izdelkov. V Ikei bo tudi restavracija za 450 ljudi, ponujali pa bodo tradicionalne švedske in slovenske jedi.

Ljubljanska Ikea bo tudi ena najbolj trajnostno naravnanih. Na strehi bo 1.200 kvadratnih metrov zelenja, preostali prostor pa bodo prekrivali sončni kolektorji, ki bodo proizvedli 90 odstotkov potrebne energije za trgovino.

Geotermalno energijo bodo uporabljali za ogrevanje, deževnico pa za splakovanje stranišč in za zalivanje. Urejeno bo recikliranje 23 različnih vrst odpadkov in čiščenje odpadne vode s pametnim čistilnim sistemom.

Celoten projekt gradnje Ikee v Ljubljani je po ocenah vodilnih vreden okrog 90 milijonov evrov.