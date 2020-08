Ikea pred ljubljansko trgovino postavila 48 metrov visok stolp #foto

Na stolp ob modro-rumeni stavbi švedskega pohištvenega velikana Ikea, ki so jo zgradili v ljubljanskem BTC, so danes namestili tudi napis IKEA. Trgovec s pohištvom bo svojo trgovino v Sloveniji predvidoma odprl jeseni.

Ljubljansko Ikeo so začeli graditi lanskega oktobra, po napovedih pa naj bi nova trgovina vrata za kupce odprla letos jeseni, predvidoma meseca oktobra.

Trenutno urejajo notranjost

Zunanjost in parkirišča, kjer bo prostora za več kot 900 avtomobilov, so večinoma že uredili, dela zdaj potekajo v notranjosti. Celoten objekt obsega 34 tisoč kvadratnih metrov, v prvem nadstropju pa bo 52 opremljenih prostorov in več kot 9.500 izdelkov. V Ikei bo tudi restavracija za 450 ljudi, ponujali pa bodo tradicionalne švedske in slovenske jedi.

Danes so na vrh 48-metrskega označevalnega stolpa, ki stoji ob stavbi, postavili tudi napis Ikea. Švedski trgovec je podobno visoke stolpe z napisi postavi ob vseh svojih novih trgovinah.

48 metrov visoka reklama

Ob napovedi, da bo v ljubljanskem BTC stolp visok 48 metrov, kar je na primer več od 40-metrskega minareta v ljubljanskem islamskem versko-kulturnem centru, so se pojavili tudi pomisleki o višini.

Predsednik Društva arhitektov Ljubljana Jurij Kobe je za časnik Dnevnik pred časom dejal, da je "seveda oglaševanje v prostoru, kot je BTC, dokler ga še gojimo takšnega, kot je, nekaj logičnega, a vse ima svoje meje". V Zagrebu so na primer višino stolpa omejili na 25 metrov.

Foto: Ikea

Foto: Ikea

Foto: Ikea