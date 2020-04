Ikea razkrila recept za svoje slavne mesne kroglice

Oddelki s prehrano v Ikeinih trgovinah so skozi leta postali tako priljubljeni, da mnogi te pohištvene trgovine obiskujejo zaradi hrane, ne zaradi pohištva. Razmišljali so že o odprtju samostojnih restavracij, a te načrte je vsaj za zdaj ustavil koronavirus.

Ker so Ikeine trgovine v večjem delu sveta zdaj zaprte, so kupci ostali tudi brez njihovih kulinaričnih izdelkov, a jim zaradi tega še ni treba obupovati. Ikea je namreč v svet poslala recept za svoje legendarne švedske mesne kroglice. Kot je za CNN povedala predstavnica podjetja Lorena Lourido, so recept prilagodili sestavinam, ki jih ima (skoraj) vsakdo v svoji kuhinji, končni rezultat pa naj bi bil zelo podoben izvirniku.

Foto: Ikea

"Ostati doma je lahko težko, zato želimo ljudem to vsaj malo olajšati in polepšati," so sporočili iz Ikee, "dober tek oziroma kot pravimo na Švedskem, smaklig måltid!"

Ikeine švedske mesne kroglice s smetanovo omako

Za 16−20 mesnih kroglic:

500 gramov mlete govedine Foto: Ikea

250 gramov mlete svinjine

1 drobno nasekljana čebula

1 nasekljan strok česna

100 gramov drobtin

1 jajce

5 jedilnih žlic mleka

sol in poper

Za smetanovo omako:

40 gramov masla

40 gramov moke

150 mililitrov zelenjavne jušne osnove

150 mililitrov goveje jušne osnove

150 mililitrov sladke smetane s čim višjim deležem maščobe

2 čajni žlički sojine omake

1 čajna žlička gorčice

Postopek:

Zmešajte mleto govedino in svinjino, primešajte nasekljano čebulo in česen, drobtine in jajce ter dobro premešajte. Nato prilijte še mleko, posolite in poprajte ter še enkrat premešajte. Zmes oblikujte v majhne kroglice, ki jih zložite na krožnik, pokrijte in za dve uri postavite v hladilnik.

V ponvi na srednjem ognju segrejte olje in na njem popecite kroglice, da porjavijo na vseh straneh. Nato jih zložite v ognjevarno posodo s pokrovom, postavite v pečico, segreto na 180 stopinj Celzija, in pecite še 30 minut.

Za omako v ponvi najprej stopite maslo, nato vanj primešajte moko in ob neprestanem mešanju pražite dve minuti. Nato prilijte zelenjavo in govejo jušno osnovo ter še naprej mešajte. Primešajte še sladko smetano, sojino omako in gorčico, ogenj zmanjšate, da bo tekočina rahlo brbotala, in ob rednem mešanju kuhajte, da se omaka zgosti.

Mesne kroglice in omako postrezite s pire krompirjem ali kuhanim mladim krompirjem.

Oglejte si še: