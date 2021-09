Cene nepremičnin bodo netile upore v 21. stoletju

Protesti proti naraščajočim cenam nepremičnin in najemnin so vse pogostejši tudi v razvitih državah.

Želja po lastni nepremičnini so danes (spet) le sanje za večino Zemljanov, kar predstavlja izziv tako za demokratične kot avtoritativne države po vsem svetu. Na udaru so predvsem milenijci in generacija Z, ki jim v nasprotju s svojimi starši očitno ne bo uspelo ustvariti lastnega doma.

Zaradi naraščajočih cen nepremičnin so sanje o lastni nepremičnini postale nedosegljive za večino Zemljanov, poroča Bloomberg. Visoke cene pa niso težava samo za potencialne kupce, temveč tudi za najemnike. Najemnine namreč sledijo cenam nepremičnin in so v številnih državah že na rekordnih ravneh. Na udaru so predvsem mlajši od 50 let (predvsem milenijci in generacija Z), zato številni analitiki in politiki opozarjajo, da celotnim generacijam grozi, da jim ne bo uspelo ustvariti lastnega doma in pogojev za dostojno starost.

Nekdaj kruh, danes nepremičnine?

"Že danes pa smo priča dogajanju, da nekateri deli družbe izginjajo iz mest, saj si prebivalci ne morejo privoščiti najemnine ali nakupa," je za Bloomberg opozoril župan Berlina Michael Mueller, ki je dodal, da se to ne dogaja le v Nemčiji, temveč v večini zahodnih držav. Tudi zato nepremičnine postajajo ena izmed glavnih tem političnih strank. Sindikati v Nemčiji že opozarjajo, da so cene nepremičnin v 21. stoletju postale ekvivalent ceni kruha v 20. stoletju. Naraščajoče cene kruha so bile v preteklih stoletjih sprožilec upora in družbenih sprememb.

V Berlinu bodo 26. septembra izvedli referendum, ali naj mesto "zapleni" stanovanja in hiše največjim stanodajalcem. Mestna oblast je sicer ravno pretekli teden napovedala, da bo od dveh podjetij kupila približno 15 tisoč stanovanj za 2,46 milijarde evrov, ki jih bo v najem ponudila prebivalcem mesta.

Epidemija le pospešila dogajanje

Ukrepi večine držav zaradi epidemije covid-19 v zadnjih 18 mesecih so le pospešili dogajanje na trgu. Ker so države želele zaščititi domača gospodarstva, so finančne trge preplavile s poceni denarjem, kar je mnogim omogočilo dostop do poceni posojil za nakup nepremičnin. Ker je bila gradnja novih nepremičnin v večini držav bolj ali manj ustavljena, je povpraševanje veliko večje od ponudbe. Številni opozarjajo, da je položaj veliko hujši kot leta 2008. Cene hiš v ZDA so danes tako za 30 odstotkov višje, kot so bile na vrhuncu leta 2008, preden je dolžniška kriza pokopala svetovne finančne institucije.

V ZDA kljub visoki rasti cen nepremičnin v zadnjih letih analitiki napovedujejo, da se bodo stvari kmalu umirile. Razlog za optimizem vidijo predvsem v prihodu novogradenj na trg, kar naj bi zadostilo ogromnemu povpraševanju. Kljub temu pa mnogi opozarjajo, da je stanje na trgu nepremičnin na vrhu in da se bodo cene v prihodnjih mesecih obrnile navzdol. Argumenta za to sta dva: (1) visoka inflacija bi lahko spodbudila ameriško centralno banko, da po desetletju dvigne obrestne mere in posledično podraži denar, ter (2) septembra poteče moratorij na odplačilo posojil, ki ga je ameriška vlada uvedla kot ukrep za zmanjševanje posledic epidemije covid-19. Foto: Getty Images

Idej je veliko, ampak …

Kako rešiti nastali položaj? Politiki po vsem svetu imajo veliko idej, od državnega določanja višine najemnin, dodatnih davkov za najemodajalce, nacionalizacije zasebnih nepremičnin, gradnje državnih stanovanj do spreminjanja industrijskih območij v stanovanjska. Vendar se noben predlog v praksi še ni izkazal za dokončno rešitev. Večina jih je razmere le še poslabšala in politične posledice so že vidne v številnih državah.

Južna Koreja

V Južni Koreji je vladajoča stranka predsednika države Mun Džae Ina doživela polom na lokalnih volitvah, ker ni našla odgovora na 90-odstotno rast najemnin. Glavni nasprotnik Mu Džae Ina na predsedniških volitvah, ki bodo prihodnje leto, je v ospredje svoje kampanje postavil ravno stanovanjsko problematiko.

Kitajska

Kitajska je kot odgovor vzpostavila dodaten nadzor nad gradbenimi in nepremičninskimi podjetji, zaradi česar se zdaj maje celotno kitajsko gospodarstvo (več v članku Kitajski nepremičninski velikan pred zlomom. Mu bo sledilo celotno gospodarstvo?).

Drugo največje kitajsko nepremičninsko podjetje Evergrande je pred finančnim zlomom. Težave Evergranda so se začele lani, ko je na Kitajskem začel veljati strožji nadzor nad zadolževanjem nepremičninskih podjetij. Evergrandov poslovni model je namreč temeljil na kupninah za nepremičnine, preden so te sploh zgradili. Ko so regulatorji pregledali podjetje, so ugotovili, da Evergrande nima dovolj finančnih zalog, kot so jih zahtevala nova pravila. Podjetje je bilo zato prisiljeno v hitro prodajo obstoječih nepremičnin, v večini primerov z velikim popustom. Foto: Getty Images

Kanada

Tudi v Kanadi, kjer je liberalna stranka premierja Justina Trudeauja na ponedeljkovih parlamentarnih volitvah dobila največ poslanskih sedežev, so visoke cene nepremičnin in najemnin pomembna politična tema. Predsednik vlade Justin Trudeau je zato med drugim obljubil, da bo, če spet postane premier, za dve leti tujcem prepovedal nakupovanje nepremičnin v državi.

Švedska

Švedska vlada je razpadla junija, potem ko je v parlament poslala zakon, ki je opustil veljavne predpise nepremičninskega trga in dopustil tržno določanje najemnin.