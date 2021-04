Ustavni sodniki razblinili sanje o poceni najemninah za stanovanja

Berlin, ki je bil dolgo let znan kot poceni mesto za življenje v Nemčiji, se je začel dražiti leta 2013. Samo najemnine naj bi se v naslednjih šestih letih do 2019 podražile za 30 odstotkov.

Nemški ustavni sodniki so Berlinu sporočili, da je bil zakon o nevmešavanju države na trg nepremičnin v Nemčiji sprejet že pred več kot 120 leti in da posamezna zvezna država nima pravice spreminjati državnega zakona ter določati višine najemnin za nepremičnine v lasti zasebnikov.

Nemško ustavno sodišče je odločilo, da je državno določanje višine najemnine za nepremičnine zasebnikov nezakonito, poroča The Guardian. Problematika je pred ustavne sodnike prišla zaradi Berlina, kjer so lokalne oblasti v želji, da mesto ostane cenovno dostopno za življenje, določile najvišjo mogočo višino najemnine.

Temu so se uprli vlagatelji in obstoječi lastniki nepremičnin, ki so imeli na državni ravni tudi podporo vladajoče koalicije Angele Merkel. Nasprotniki so trdili, da je državno poseganje v lastninsko pravico protiustavno, čemur je na koncu potrdilo tudi ustavno sodišče. Obstoječi lastniki nepremičnin so po odločitvi ustavnega sodišča tudi napovedali, da bodo od svojih podnajemnikov izterjali razliko v najemninah za obdobje, ko je veljal sporni zakon.

Berlin je višino najemnin zakonsko omejil za 90 odstotkov vseh nepremičnin v mestu februarja lani. Berlinčani so sicer izbrali zanimiv model, zakonsko so namreč določili, da ostane višina najemnin zamrznjena za pet let, upoštevajoč višino iz junija 2019.