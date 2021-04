Panika: v enem dnevu pozitivnih 30 tisoč Nemcev

V zadnjem dnevu so v Nemčiji potrdili skoraj 30 tisoč novih okužb s koronavirusom, kar je devet tisoč okužb več kot pred enim tednom, je sporočil nemški inštitut za nadzor bolezni Robert Koch (RKI).

Število dnevnih okužb se približuje najvišjemu doslej, poroča STA. Nemčija je največ okužb v enem dnevu zabeležila decembra lani, ko so jih potrdili 33.777.

Avtonomija zveznih dežel

Nemški zdravniki in predstavniki oblasti zaradi strahu pred tretjim valom epidemije pozivajo zvezne dežele, ki imajo delno avtonomijo od Berlina, naj hitro ukrepajo. Nemški minister za zdravje Jens Spahn je danes posvaril, da v boju proti novemu koronavirusu "vsak dan šteje".

V Nemčiji imajo zvezne države zaradi federalne ureditve veliko stopnjo avtonomije. To v praksi pomeni, da si vsaka zvezna dežela ukrepe nemške vlade proti koronavirusu razlaga po svoje. To vodi v zelo raznoliko mešanico ukrepov. Dežele so ubirale različne pristope glede vsega, tako glede odprtja šol in trgovin kot glede policijske ure in zahtev po testiranju. Zato je vlada Angele Merkel ta teden predstavila zakonske spremembe, ki bodo zvezni vladi dale več pristojnosti, da v zveznih deželah uveljavi ukrepe, ki so nujni za zajezitev širjenja okužb.